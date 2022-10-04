По мнению эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, чтобы ударить ядерным оружием, надо объявить войну

После объявления о мобилизации, псевдореферендумов, проведенных ускоренными темпами, и последующих заявлений российской власти о "приростании новыми территориями" стало понятно, что путин перешел Рубикон и сжег мосты. Теперь все должны воевать за "святую русскую землюшку", границы которой, правда, обозначить не могут. И в этом смысле мало что меняют бездумные решения об ускоренной аннексии со стороны госдумы и совфеда.

Да, россия как бы включила в свой состав Запорожскую область. Но в каком виде? Ведь даже облцентр они не контролируют. Аналогичные алогичные действия мы видим по Херсонской, Донецкой, Луганской областям, где ВСУ проводят наступательные действия и деоккупируют всё больше населенных пунктов, еще недавно подконтрольных противнику.

Судя по всему, пока основные путинские планы – бросать в мясорубку всё новые мобилизованные силы. Разослано около 700 тысяч повесток, примерно половину удастся отловить. Будут затыкать этим "пушечным мясом" дыры в своей обороне. А там и попробуют двинуть вперед. Мы ускоренными темпами положим всю эту псевдоармию (профессиональная у путина почти кончилась). К тому времени в рф еще пару сотен тысяч соберут – и забросят на фронт. Будут пытаться хотя бы удержать то, что могут. Не факт, что получится.

Собранная на скорую руку, такая "армия" россии под давлением ВСУ, оснащенных современным вооружением и люто мотивированных, может просто посыпаться, начнет бежать. Как бежали русские с полей Первой мировой в 1917-м. И, как мы помним, потом были две революции, которые смели царский режим. Теперь то же может случиться с путинским.

Что касается ядерного шантажа… Чтобы долбануть по нам такого рода оружием, путину придется объявить войну Украине. Чего он ооочень не хочет. Как не хотел объявлять мобилизацию, но пришлось после поражения на Харьковщине и дальнейшего развития наступательных действий ВСУ. Пока в Кремле продолжают называть войну "специальной военной операцией". Могут еще назвать антитеррористической. Но чтобы ударить даже тактическим ядерным оружием – нужно объявить войну. Признав поражение предыдущих планов, слабость "второй армии мира", нарвавшись на очередную волну недовольства россиян, новую волну санкций от стран Запада, охлаждение со стороны относительно нейтральных Китая и Индии.

Сейчас путин, как крыса, загнанная в угол, выбрасывает последние козыри. Мобилизация, псевдореферендумы, ядерный шантаж. Но собственно удар (к примеру, тактическим ядерным оружием) он будет оттягивать до последнего.

Будем откровенны – захочет ли путин это сделать? Безусловно! Но – захотят ли пойти на подобное массовое самоубийство себя и своих семей (потому что те же США уже предупредили о неминуемой расплате за ядерный удар) генералы (ФСБ-шные, армейские), российские элиты? Мне кажется, они скорее пойдут на то, чтобы "замочить" в сортире загнанного в угол путина, размахивающего ядерной дубинкой.