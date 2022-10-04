Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко о том, как Вооруженные силы Украины прямо сейчас творят историю

Второй раз за месяц наша армия, уступающая противнику в авиации, бронетехнике и в числе стволов на километр линии, обваливает у противника 80-100 км фронт. Проклятый Давыдов Брод, который выпил сколько крови — наш.

Впервые со Второй Мировой, бегут в панике не сирийцы, не ливийцы, не иракцы, не многочисленные подготовленные совочком друзья, что по словам русских патриотов, не умеют в ПВО и логистику.

А наследники дедов победителей, что должны были бровь поднять и Украина бы сдалась. Годами защищавшие диссертации как С-400 поставит НАТО на колени и гиперзвуковые ракеты с "Солнцепеками" не оставят камня на камне от врага.

Выковырянные из эшелонированной обороны, оставляющие уже десятки Т-62, потому что новее танки забили, с убитыми командирами полка. Классический коллапс, когда за сутки ВСУ проходят по 20-25 км.

Прямо сейчас творится история.