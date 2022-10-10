Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") объяснил, почему реакция рф на Крымский мост запоздала на двое суток

Предварительно, по ракетным обстрелам могу судить следующее.

Использован россиянами на данный момент был парк Ту-22М3 и Ту-95МС. Наносились комбинированные удары ракетами Х-22, Х-101, а также применялись БПЛА Shahed-136.

Очевидно, что массовость была обусловлена попыткой прорыва ПВО, а вот, что до разношёрстности объектов, то в данном случае может идти речь об ограниченном боекомплекте каждого типа.

Не хочу заниматься шапкозакидательством, но это и вправду больше похоже на конвульсию врага теми остатками, что остались.

Все мы прекрасно понимаем, что это реакция на Керченский мост… Но реакция 48 часов? Это о многом говорит. Собирали по сусекам?

Держимся. Верим в ВСУ.