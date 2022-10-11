Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина специально для "Телеграфа":

Россия ужесточила обстрелы украинских городов, атакуя территорию нашей страны на всю глубину, разрушая критическую инфраструктуру, жилые дома и публичные пространства. Безусловно, это акция устрашения мирного населения, о чем российские пропагандисты недвусмысленно и заявляют.

Расчет агрессора на то, что "погрузив Украину в Средневековье", ему удастся сломить волю украинского народа к сопротивлению, безоснователен. Война – это то, что происходит на фронте, а не в тылу. Поэтому победить в войне, терроризируя тыл, у россиян вряд ли получится.

Оказалось, что граждане Украины способны довольно легко переходить из режима "условно мирная жизнь" в режим "жизнь в условиях войны", действовать конструктивно и рационально, чтобы обеспечить себе и близким тот уровень безопасности, который возможен в данный момент. То же касается муниципальных служб и институтов власти.

Тем не менее, недооценивать психологический ущерб от обстрела мирных городов тоже не следует. На непосредственно переживаемую украинцами угрозу собственной жизни и жизням близких, потери дома, другого ценного имущества, накладываются последствия "травмы свидетеля" – страшных кадров с мест попадания ракет и других катастрофических событий. Ко многим вновь вернулось чувство уязвимости, которое особенно остро переживалось в первые дни войны. Для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне постоянных обстрелов, это чувство стало частью повседневности.

Все эти факторы способны серьезно повлиять на психологический статус отдельных граждан и общества в целом. От этого зависит наша – всех и каждого – готовность и способность драться до полной и окончательной победы.

Помимо физической безопасности на этом – новом и, возможно, еще более жестоком – этапе войны важно позаботиться о психологической безопасности тоже. Не следует полностью полагаться на то, что чувств злости, гнева, ненависти к врагу, которые активизируются по следам масштабных обстрелов или других жестоких эпизодов войны, хватит для поддержания боевого духа на уровне, достаточном для успешного сопротивления агрессии. Это истощающие эмоции, и эксплуатировать их сверх меры в качестве основного источника жизненной энергии.

Эффективнее сработает комплексный подход к психологическому благополучию. Речь идет о поддержании эмоционального баланса, соблюдении информационной гигиены, укреплении социальных связей и, по возможности, сохранении активной жизненной позиции.

Иными словами, лучшее, что мы можем сделать для себя и близких – больше общаться, быть внимательным к своим эмоциональным состояниям, каждому из которых важно дать пространство для проявления, балансировать физические, интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, делать повседневную работу и, конечно, помогать армии.