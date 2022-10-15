Какой путь мы прошли за эти 8 лет – от недоверия к армии до абсолютной любви - Владислав Чечёткин
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Соучредитель и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечеткин отметил интересные трансформации, которые произошли в обществе по отношению к ВСУ
Сегодня весь день я думаю о наших Защитниках и Защитницах. Я знаю, что этот день принадлежит и врачам, и ГСЧС, и всем, кто защищает Украину. Но прежде всего я думаю о нашей армии.
Какой огромный путь мы прошли, как народ за эти 8 лет от недоверия к армии и непонимание ее важности до абсолютного восхищения, абсолютной любви. И веры. Вера в армию, вера в ВСУ – это общеукраинская мантра.
Такая же, как мантра, чтобы каждый Защитник и каждая Защитница в конце концов вернулись домой живыми и невредимыми. Вернулись с Победой.
Горжусь тем, что знаю многих из вас.
Слава Защитникам и Защитницам Украины!
Слава Украине!
Источник – Фейсбук Владислава Чечеткина
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