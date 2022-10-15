Соучредитель и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечеткин отметил интересные трансформации, которые произошли в обществе по отношению к ВСУ

Сегодня весь день я думаю о наших Защитниках и Защитницах. Я знаю, что этот день принадлежит и врачам, и ГСЧС, и всем, кто защищает Украину. Но прежде всего я думаю о нашей армии.

Какой огромный путь мы прошли, как народ за эти 8 лет от недоверия к армии и непонимание ее важности до абсолютного восхищения, абсолютной любви. И веры. Вера в армию, вера в ВСУ – это общеукраинская мантра.

Такая же, как мантра, чтобы каждый Защитник и каждая Защитница в конце концов вернулись домой живыми и невредимыми. Вернулись с Победой.

Горжусь тем, что знаю многих из вас.

Слава Защитникам и Защитницам Украины!

Слава Украине!

Пост Владислава Чечеткина

Источник – Фейсбук Владислава Чечеткина