Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" прокомментировал бездействие МККК

После того, как украинская власть выступила с критикой в адрес Международного Комитета Красного Креста по поводу бездействия в расследовании трагедии в Еленовке, в МККК заявили, что пытаются получить доступ ко всем военнопленным.

Однако, по словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, представители Красного Креста не прибыли 17 октября на линию разграничения, где их ожидали для посещения украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке. В итоге Лубинец обвинил МККК в бесполезности. По его мнению, если организация не выполняет поставленные перед ней цели, она должна быть ликвидирована.

Вопросы к МККК возникли не сейчас. Еще в мою бытность членом украинской делегации на Минских переговорах, я описывал в Фейсбуке вопиющую ситуацию. Родственники одного из пленных, который находился в критической ситуации на временно оккупированной территории, обратились в Киевский офис МККК с просьбой о помощи. Но там заявили, что не будут идти на конфликт с представителями так называемой "ДНР", потому что не хотят портить отношения с Донецком.

Я писал и о том, что Красный Крест фактически спонсирует террористические режимы на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, потому что возит туда гуманитарные грузы, но не распределяет их. Делали это главари т. н. "ДНР" и "ЛНР" абсолютно бесконтрольно.

К сожалению, официальная позиция украинской власти была тогда – не обострять отношения с МККК. Сейчас это изменилось. Дело, думаю, не в политической подоплеке. Просто у Киева есть конкретные задачи по освобождению пленных. И он задействует все возможные инструменты для этого. А МККК, который предполагался главным инструментом в этом вопросе, оказался абсолютно не эффективен. Потому Киев и поднимает вопрос о неэффективности этой организации, необходимости ее, как минимум, серьезного реформирования. Такие заявления говорят о повышении субъектности нашей страны. Потому что мы говорим о необходимости реформирования в целом международных институций, показавших свою беспомощность, неэффективность на фоне российской агрессии против Украины. Речь об ООН, МККК и ряде других подобных институций.

Лубенец уже озвучил идею о необходимости ликвидации МККК. Это процесс не быстрый. И не факт, что будет запущен до окончания войны. Пока же нам, как мне кажется, следует прекратить платить взносы в Красный Крест. В той же россии нашим беженцам и насильно вывезенным туда людям выдавали в свое время на эти взносы кружки и футболки с изображением путина.

Уверен – Украина должна, как минимум, прекратить выплачивать взносы в международные организации, которые не осуществляют своих прямых обязанностей, своей миссии.