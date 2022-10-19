Украинский тележурналист, писатель и ведущий Андрей Цаплиенко говорит, что украинцам стоит быть готовыми к новой серии масштабных ракетных ударов

Чего ждать в ближайшее время. Размышления на основе информации из разных источников.

Интенсивное использование ударных БПЛА для тестирования нашей ПВО параллельно с ускоренной отправкой "мобилизантов" может свидетельствовать о том, что Россия готовит еще один мощный удар по украинцам. Она точно не намерена ограничиваться массированным ударом 10 октября. Создание единого командования оккупационными силами под генерала Суровикина, руководившего уничтожением сирийских городов, свидетельствует в пользу того, что Россия избрала стратегию постоянного террора гражданского населения с целью склонения нас к уступкам или переговорам.

Так что, вероятно, нам нужно быть готовыми к очередному ракетному удару с нескольких сторон в ближайшее время.

Хотелось бы ошибаться. Но я уже писал, что над Минском видят самолеты МиГ-31. Это самолет, способный нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". 16 октября на аэродром в Мачулищах в Беларуси передислоцировано 3 единицы МИГ-31К (RF-92462, RF-92339 и RF-92333), которые могут запускать этот боеприпас на расстояние до 2000 км.

Одновременно,16 октября, в Мачулищи из РФ прилетели три военно-транспортных самолета Ил-76 РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые могли быть загружены ракетами для МиГ-31К.

Вероятно, противник объявит первоочередной целью нового удара "уничтожение инфраструктуры поставок западного вооружения", поэтому в основном будет производить ракетные пуски по целям в западной части Украины. Но, судя по перемещению большого количества "мобиков" к линии столкновения, удар будет комплексным. В частности, большое количество пушечного мяса концентрируется в населенных пунктах Каланчак и Сокологорное. Может враг и бросить этих "мобиков" сначала, чтобы сымитировать наступление на фронте, а затем будет наносить удары по критической инфраструктуре.

Большое количество гражданских объектов среди российских целей может объясняться и тем, что россияне базируются на устаревших разведданных. Они шли на Киев по бумажным картам 70-х годов. Сейчас ничего не изменилось.

К примеру, некоторые украинские коттеджные городки и таунхаузы построены на месте воинских частей. Ничего военного там нет. Но по всей вероятности, что на старых российских картах эти локации обозначены, как воинские части.

Россияне не корректируют свои разведданные, потому что с позиции своей людоедской логики считают это ситуацией "win-win". Есть военный объект – уничтожаем военных. Нет военного объекта – кошмарим гражданских.

Выиграть ситуацию на фронте за счет ракетного удара, даже более массированного, чем тот, что был 10 октября, они не в состоянии. Значит, цель этого террора сугубо политическая. Склонить Украину к уступкам. Может быть, к переговорам.

Думаю, что ударить они попытаются в ближайшие дни. Недаром они интенсифицировали подвоз людей и техники в передний край и параллельно развернули дезинформационную кампанию о якобы своем отступлении.

Надеюсь на две вещи.

На бумаге все российские планы смотрятся прекрасно. Но все, за что россияне берутся руками, превращается в де**мо.

Украинская разведка и силы обороны понимают и читают эти планы лучше, чем можно себе представить. И если к чему-то или к кому-то они могут дотянуться, то непременно дотянутся.