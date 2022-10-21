Журналист Петр Шуклинов рассказывает о политических настроениях среди республиканцев в США по поводу войны в Украине:

Продолжаю наблюдать за развитием вице-президента США (за Трампа) Майка Пенса, который теперь, похоже, готов бороться за кандидата в президенты от Республиканцев.

Именно Пенс в свое время поставил Трампа на место, отказавшись признавать его победу. А когда Трамп бросил людей на штурм Капитолия и начался хаос, именно Пенс взял власть в стране в свои руки и начал наводить порядок, пока Трамп прятался.

Выступая в среду на мероприятии Heritage Foundation (на конференции консервативного Фонда молодой Америки), Пенс назвал республиканцев, выступающих против поддержки Украины, "апологетами" Путина.

Пенс – мощный конкурент Трампа. Настоящий республиканец, а не фейковый. За оружие, ценности, военную поддержку Украины. Он будет тараном, который в Республиканской партии всегда будет поддерживать Украину. Настоящих республиканцев, похожих на Маккейна, там больше, чем трампистов.

"Я знаю, что в нашей партии, включая новые голоса в нашем движении, нарастает хор, участники которого хотели бы, чтобы мы оторвались от остального мира, – сказал Пенс. – Но политика умиротворения никогда не работала, никогда в истории. И сейчас, как никогда, нам нужно консервативное движение, преданное роли Америки как лидера свободного мира и авангарда американских ценностей".

"Россия продолжает бессовестную войну против Украины, и консерваторы должны очень четко сказать: Путин должен остановиться или он за это заплатит", — заявил Пенс.

Надеюсь, что именно он будет представлять Республиканцев в 2024 году.