Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" проанализировал по пунктам, как в Турции наживаются на войне

Стало известно, что Турция и страны Азии с большой уценкой покупают российский уголь, приобретение которого находится с 10 августа под санкциями ЕС. Как сообщает Bloomberg, в сентябре Турция импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за метрическую тонну. Это на 23% ниже, чем у угля аналогичного сорта из Колумбии, ее следующего крупнейшего поставщика.

Можно сказать, что в российско-украинской войне сейчас выигрывают турецкие олигархи. Понятно, что не народ.

Путин фактически разрешил Турции не платить за газ. Мало того, что по низкой цене, так еще и с большой отсрочкой. А что делали турки? Покупали у россиян газ и перепродавали в Европу. Нефть – та же история. Всё с диким дисконтом, раза в три ниже, чем на мировом рынке. И тоже перепродавали европейцам.

Плюс – заработали на российских туристах, которых Турция, в отличие от европейских стран, продолжает массово принимать.

Добавим зерновой коридор. В нем заинтересована ведь не только Украина, но и Турция. Немало ее компаний поднялись на этом. В том числе покупая у россиян ворованное в Украине зерно – и перепродавая.

Плюс – на дронах заработали. Ведь те же "Байрактары" турки нам не предоставляют безвозмездно, как делают со своим вооружением и технологиями многие западные страны. Нееет, у турок мы беспилотники покупаем. Ну и рекламу им заодно делаем, да.

Едем дальше. Попавшие под санкции российские банки, благодаря Турции, имеют возможность обходить те или иные ограничения. Те же рубли на доллары или евро сейчас не поменяешь. Какое-то время россияне проворачивали такие операции через юань. Но Китай начал вводить лимиты. А через турецкую лиру менять можно чуть ли не до бесконечности. С выгодой для турецких банков, естественно.

При этом лира девальвируется, инфляция в Турции очень большая, эмиссия – сумасшедшая. Экономико-финансовая ситуация крайне сложная. И во многом выручает возможность погреть руки на россиянах.