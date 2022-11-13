Репортер Стас Козлюк объяснил, в чем проблема с работой украинских СМИ на передовой

Пост о работе. Много мата. И много текста. Вчера коллеги обижались, что в Херсон пустили иностранные медиа, а украинские – нет. И это провал, по сути. Ну потому, что первый лайв из деоккупированного областного центра поднимают не украинские репортеры, годами месившие г*вно в полях, сидели под обстрелами и прохавали войну от начала и до конца. Нет, это делают иностранцы, для которых это уже надцатая война за карьеру. Да, у них большая аудитория, вот это вот все. Но с точки зрения коммуникации, извините, это про*б.

Вспоминается, как за несколько дней до начала войны одна иностранная журналистка мне кричала "Где, бл*дь, все эти 8 лет была работа украинских журналистов? Почему мир обсуждает только наши материалы? Почему только сейчас?" И я хз, что ей сказать. Может потому, что мира было по*уй на то, что здесь в Украине происходит? Может потому, что у них руки из ж*пы сделать домашнее задание перед тем, как приехать в Украину? Может, нужно было немного почитать тексты украинских СМИ? Почитать, что западные политики говорили о нашей войне?

За 8+ месяцев войны пришлось увидеть много долбо**ов. Оказалось, что иностранные СМИ них*ра не светила стандартов. Часто там работают долбо**бы. Например, они на серьезных щах будут лазить по разбитой Бородянке и спрашивать, видел ли ты останки человеческих тел, потому что это "доказательства военных преступлений". Ах, ты моя бубочка! А раз**банного российскими бомбами города тебе мало? Это, бл*дь, не доказательство? Нах*ра эти сказки? Так и скажи: моему редактору нужно фото убитых, потому что это хорошо заходит в новости. Или дятлы, которые в обход военных едут и взрываются на минных полях. Которые спрашивают у местных "в том селе наши?" и в результате ВСУ должны организовывать спецоперацию по их спасению. И это уже не говоря о том, что иностранцы в большинстве случаев даже не думают о том, что можно и нельзя снимать. Ну потому что ты снял и уехал, а потом кому-то из-за этих красивых фотографий прилетело.

Что важно. Есть нормальные иностранные коллеги. Адекватные. Которые делают фото без привязки к местности. Которые понимают, что такое "нет". Не начинающие вопить "я известный британский/американский/итальянский/испанский/французский журналист, немедленно пустите!!!!111". Которые понимают, что военным сейчас немного не до журналистов, у них куча своих задач. Которые могут и умеют сочувствовать и не спрашивают гражданских с деоккупированных территорий "а что вы испытывали в этот момент". Короче. Есть коллеги.

А теперь об избирательности в допуске. Ну, потому что пришлось побывать и в шкуре представителя иностранного СМИ, и украинского. Так вот. Избирательности что-то увидеть не удалось. То есть, когда тебе нужно попасть на линию фронта – ты, равно как и в предыдущие годы, за*бываешь пресс-офицеров, чтобы они нашли в графике несколько часов для тебя. Ты так же заполняешь кучу запросов. Тебя так же шлют на*ер, потому что сейчас не до тебя. И это нормально. Так бывает. И вчера иностранцы выли так же, как и наши, которых не пускали в Херсон. Просто кто-то пролез, кто-то – нет.

Вот недавно ржали с коллегой, когда нас не пустили в военные на юге и мы упали на хвост Общественном. Коллеги, услышав, что мы работаем с международными фотоагентствами, издали гениальную фразу: "Ну да, вы иностранные СМИ, вам все можно, не то что нам". Вы ж мои бубочки. Знали бы вы, сколько нервов нужно было убить, чтобы попасть к военным. И сколько телефонных звонков совершить. И сколько сообщений отправить. И что у нас аккредитации от украинских СМИ. И нам, так же как и вам, угрожали лишением аккредитаций.

И здесь есть важный нюанс. Потому что все, чем рискуют иностранцы, если нарушат правила – у них заберут акреду ВСУ и выпрут на пару лет из страны. И это для них ок. Уедут себе в другую страну работать. На другую войну. Украинские журналисты так не могут. Нам некуда ехать. У нас нет другой страны. Это наша битва. И потеря аккредитации здесь равносильна смерти в профессии. Потому что после такого в ближайшее время ты вряд ли что-то снимешь. Поэтому или ты играешь по установленным правилам, стоишь в очередях неделями, чтобы снять хоть что-то, или рискуешь потерять аккредитацию, пролезаешь туда, куда пресс-офицер от командования тебя не пускал, но получаешь материал.

И тут мы наконец-то подошли к самой проблеме. Конечно, на мой холопский ум. МО, да и военные, хотят как-то контролировать, вести учет журналистов. Типа, сколько из них, куда они едут, где и когда должны работать, какие у них задачи etc. Ввели аккредитации от ВСУ. И это очень даже ок. Типа, получаешь аккредитацию и можешь спокойно себе работать. Но х*й. Ты получил аккредитацию, после которой нужно подать запрос на оперативное командование и получить разрешение на работу. ЗБС, подаешь. Разрешение получаешь. Но тебе нужно работать не в Николаевской области, в самом Николаеве, например. Поэтому нужно подать е*аный запрос на Николаев. Подаешь, получаешь ответ, работаешь. А потом в какой-то момент тебе нужно заехать в Херсонскую область со стороны Кривого Рога. Угадайте, что? Правильно, пишите долбанный запрос. Так сказать, на каждый чих надо отдельную бумагу. И, по секрету, иностранные СМИ так почти не работают. По крайней мере, те, с которыми пришлось ездить. Они решают вопрос напрямую: либо через военных, либо через ОП. Потому что пока ты пишешь сотни запросов – теряешь время. А репортеры так работать не могут.

Иностранцы не хотят е*аться с этими бумагами. Поэтому едут в обход или объезд или как его назвать. Кто-то взрывается на минах. Кто попадает под российский обстрел. А кто-то попадает в Херсон и делает включение. И здесь можно понять военных: им проще нах*ен забанить всех журналистов, чем разбираться, кто из них адекватный, а кто додик, который ищет остатки человеческих тел на минных полях. Но проблемы это не разрешает. Вообще. Что с этим делать – х*р его знает. Как минимум было бы неплохо, чтобы репортерам не мешали делать свою работу. В Донбассе в свое время эта схема была очень рабочая: договорились с военными на месте, они не против — едешь, работаешь, все довольны.

Ибо каждая дополнительная бюрократическая х*рня усложняет рабочий процесс. И вносит еще больше хаоса, а не порядка. На самом деле удивляет, что люди, устанавливающие правила, этого пока не поняли.