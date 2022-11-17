Офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал о поездке в освобожденный Берислав на Херсонщине

Сегодня был утомительный и насыщенный день.

Я посетил освобожденный городок Херсонской области Берислав в рамках гуманитарной миссии, организованной моей Первой отдельной бригадой специального назначения им. Ивана Богуна, Житомирским городским советом, который собрал гуманитарный груз с продовольствием, представителями Гражданско-военного сотрудничества ОУВ Кривой Рог, очень благодарю Оксану Козыренко. Завтра будет видео на официальной странице бригады, а сегодня здесь текст у меня.

Берислав много времени пробыл в оккупации. Чтобы проехать к нему, вы минуете уничтоженные села и взорванные мосты, едете через брошенные оккупантами позиции, по дорогам, где еще продолжаются мероприятия по разминированию и валяется сожженная военная и гражданская техника. Это часы рассматривания настоящего геноцида украинского народа со стороны россиян.

В городе нет воды, электричества и связи. Благодаря старанию Бериславской ВГА там идут работы по восстановлению.

Люди измучены, но приветствуют возвращение Украины. Большинство тех, кого я встретил, украиноязычные, здороваются и обнимают, благодарят, плачут.

Город все еще находится под обстрелами, поэтому мы переезжали из района в район, раздавали гуманитарную помощь, чтобы не создавать скопления людей.

Каждую минуту раздаются взрывы. Некоторые люди согласились на эвакуацию, а многие нет.

В городе остаются и старики, и семьи с детьми.

Дети, кстати, первыми бегут обниматься — с украинскими флагами в руках.

Я благодарю всех, кто принял участие в сегодняшней помощи. Берислав – это Украина.

Слава Украине и Слава ВСУ.

P. S. Отдельно благодарю Романа, который вез этот груз с Житомирщины и упорно сегодня с нами его раздавал, — написал Мирослав Гай.