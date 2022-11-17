На Херсонщине увидел настоящий геноцид украинского народа со стороны россиян - Мирослав Гай
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Офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал о поездке в освобожденный Берислав на Херсонщине
Сегодня был утомительный и насыщенный день.
Я посетил освобожденный городок Херсонской области Берислав в рамках гуманитарной миссии, организованной моей Первой отдельной бригадой специального назначения им. Ивана Богуна, Житомирским городским советом, который собрал гуманитарный груз с продовольствием, представителями Гражданско-военного сотрудничества ОУВ Кривой Рог, очень благодарю Оксану Козыренко. Завтра будет видео на официальной странице бригады, а сегодня здесь текст у меня.
Берислав много времени пробыл в оккупации. Чтобы проехать к нему, вы минуете уничтоженные села и взорванные мосты, едете через брошенные оккупантами позиции, по дорогам, где еще продолжаются мероприятия по разминированию и валяется сожженная военная и гражданская техника. Это часы рассматривания настоящего геноцида украинского народа со стороны россиян.
В городе нет воды, электричества и связи. Благодаря старанию Бериславской ВГА там идут работы по восстановлению.
Люди измучены, но приветствуют возвращение Украины. Большинство тех, кого я встретил, украиноязычные, здороваются и обнимают, благодарят, плачут.
Город все еще находится под обстрелами, поэтому мы переезжали из района в район, раздавали гуманитарную помощь, чтобы не создавать скопления людей.
Каждую минуту раздаются взрывы. Некоторые люди согласились на эвакуацию, а многие нет.
В городе остаются и старики, и семьи с детьми.
Дети, кстати, первыми бегут обниматься — с украинскими флагами в руках.
Я благодарю всех, кто принял участие в сегодняшней помощи. Берислав – это Украина.
Слава Украине и Слава ВСУ.
P. S. Отдельно благодарю Романа, который вез этот груз с Житомирщины и упорно сегодня с нами его раздавал, — написал Мирослав Гай.
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