Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" рассказала, чем вызвано настойчивое желание россии выйти на переговорный процесс

Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли уверяет, что россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину не достигли ни одной стратегической цели, а теперь получают поражения еще и на тактическом и прочих уровнях.

И он абсолютно прав. С начала широкомасштабного вторжения россияне в Украине не достигли ни одной стратегической цели. И получают сейчас практически регулярно тактические и прочие поражения. Собственно, этим и вызвано их настойчивое желание выйти на переговорный процесс.

Они, скорее всего, хотели этого и раньше. У меня есть уверенность, что россияне и большую войну не планировали. Надеялись, что в течение считаных дней с начала вторжения запугают украинские власти – и смогут добиться переговорах на своих условиях. Но им этого не удалось. И пришлось ввязываться в длительную войну на территории Украины. И, как видим, российская контрактная армия оказалась к этому не готова.

На первом этапе агрессор даже использовал срочников в войне против Украины, что было негативно воспринято в самой рф. А осенью и вовсе пришлось объявлять мобилизацию – что было еще более негативно воспринято обычными россиянами.

Остро ощущается и нехватка вооружения, боеприпасов. Те же дроны российские власти вынуждены заказывать у Ирана, а вооружение, боевую технику и боеприпасы – собирать по Беларуси и в Северной Корее.

Всё это говорит, что Москва не готовилась к долгосрочной войне. Что там надеялись с помощью своих операций запугивания быстро достигнуть запланированных целей, чтобы Украина согласилась на их условия.

Так что, подчеркиваю, Милли абсолютно прав. Никаких своих целей россияне в Украине не достигли. И в реальной войне они проигрывают. А потому воюют с мирными жителями, с гражданской инфраструктурой, надеясь сломить нас таким образом. Но ничего у них не выйдет.