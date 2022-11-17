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Генерал Милли прав: в реальной войне россияне проигрывают - Татьяна Попова

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Татьяна Попова Татьяна Попова
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Остатки вражеской техники в Херсонской области Новость обновлена 17 ноября 2022, 18:29
Остатки вражеской техники в Херсонской области. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" рассказала, чем вызвано настойчивое желание россии выйти на переговорный процесс

Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли уверяет, что россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину не достигли ни одной стратегической цели, а теперь получают поражения еще и на тактическом и прочих уровнях.

И он абсолютно прав. С начала широкомасштабного вторжения россияне в Украине не достигли ни одной стратегической цели. И получают сейчас практически регулярно тактические и прочие поражения. Собственно, этим и вызвано их настойчивое желание выйти на переговорный процесс.

Они, скорее всего, хотели этого и раньше. У меня есть уверенность, что россияне и большую войну не планировали. Надеялись, что в течение считаных дней с начала вторжения запугают украинские власти – и смогут добиться переговорах на своих условиях. Но им этого не удалось. И пришлось ввязываться в длительную войну на территории Украины. И, как видим, российская контрактная армия оказалась к этому не готова.

На первом этапе агрессор даже использовал срочников в войне против Украины, что было негативно воспринято в самой рф. А осенью и вовсе пришлось объявлять мобилизацию – что было еще более негативно воспринято обычными россиянами.

Остро ощущается и нехватка вооружения, боеприпасов. Те же дроны российские власти вынуждены заказывать у Ирана, а вооружение, боевую технику и боеприпасы – собирать по Беларуси и в Северной Корее.

Всё это говорит, что Москва не готовилась к долгосрочной войне. Что там надеялись с помощью своих операций запугивания быстро достигнуть запланированных целей, чтобы Украина согласилась на их условия.

Так что, подчеркиваю, Милли абсолютно прав. Никаких своих целей россияне в Украине не достигли. И в реальной войне они проигрывают. А потому воюют с мирными жителями, с гражданской инфраструктурой, надеясь сломить нас таким образом. Но ничего у них не выйдет.

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#Украина #Россия #Война #Владимир Путин