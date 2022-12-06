Журналист "УП" Михаил Ткач рассказывает о поисках россией союзников и причине, по которой не устраняют белорусского самопровозглашенного президента александра лукашенко

Это временно невытравленный из мирового ковра мусор до сих пор считает, что им что-то или кто-то поможет победить Украину.

И вот следующий делегат "великой" до 24.02.2022 россии шаркает на том белом диване перед лукашенко.

Просили патрушев, просили патриарх без церкви кирилл и я прошу.

Они отказываются понять в конце концов, что эта горничная их вымышленной империи хочет их пережить хотя бы на день.

Убивать его им жалко. Все же нелегитимных и так мало в том одиноком бункерном мире. И куда потом ездить? Поэтому катаются раз в месяц как стерилизованные на случке.

Проблема их в том, что все возможные шаги кроме вывода войск с нашей территории использованы. Последние педофилы выковыряны из пожизненных тюрем для спасения второй армии того мира.

Тройника путина даже планируют отправить на Донбасс. Хрюша и степаша уже там, а значит, командующий свинособак может принимать парад. Только вместо одного за ним повезут три этих чемодана.

сирийцев они уже снимали. Иранские дроны не помогли. Китайцам унитазы из Украины в качестве валюты не понравились. орбаном пол Европейского союза вытирали. ким чен ин поехал по крыше еще до того как это стало мейнстримом.

Да и у лукашенко уже закончились цвета костюмов и бумага формата А4.

Смотришь на этот видик в правом верхнем углу и телевизор в деревянной рамке и думаешь где достать кассету с фильмом смерть сталина и как передать. К CD-RW им еще как медведеву до размера S.

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