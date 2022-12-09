Генеральный прокурор Украины Андрей Костин полагает, что мир не должен закрывать глаза на происходящее

В течение девяти месяцев мир является свидетелем крупнейшего со времен Второй мировой войны военного вторжения одного государства — члена ООН в другое. Варварская агрессия Российской Федерации против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины осуществляется путем безжалостных нападений на города и села, где живет гражданское население, в нарушение норм и принципов законов войны. Неудивительно, что термин "геноцид" вместе с "военными преступлениями" и "преступлением агрессии" широко и регулярно используется в отношении преступлений, совершенных в Украине российскими вооруженными силами и их марионетками.

Семьдесят четыре года назад международное сообщество обязалось не допускать преступления геноцида и наказывать за него виновных. Приняв Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Конвенция о геноциде) — первый договор по правам человека, принятый Организацией Объединенных Наций в 1948 году, — мир взял на себя обязательство "никогда больше" не допустить такого опустошения и трагедии. Обязательства по Конвенции о геноциде — это не просто обязательства, а обязательства перед международным сообществом в целом. Каждый член международного сообщества обязан обеспечить расследование обвинений в геноциде и привлечение к ответственности авторов политики геноцида и ее исполнителей.

Хотя использование термина "геноцид" может носить политический характер и часто используется в случае массовых убийств, он также имеет очень специфическое значение, которое отличает его от других основных международных преступлений. Это действия, совершаемые с намерением "уничтожить национальные, этнические, расовые или религиозные группы полностью или частично как таковые". Это означает, что не каждое преступление, даже самое отвратительное, автоматически приравнивается к геноциду. Для правоохранительных органов намерение геноцида, как преступление, особенно сложно доказать. При этом под геноцидом понимается не только массовые зверства или причиненные "тяжкие телесные повреждения или психические травмы". Признаком преступления геноцида также может быть создание "условий жизни", способствующих уничтожению представителей вышеописанных защищаемых групп, или насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую, если она совершается с намерением уничтожить эту группу.

Преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам в качестве метода ведения войны, к сожалению, не редкость в российской военной доктрине. Мир неоднократно становился свидетелем разрушительных последствий этой политики. На протяжении войны в Украине российские войска намеренно атаковали больницы, школы, детские сады и даже театры. В результате обстрела театра в Мариуполе, который служил убежищем и был четко обозначен как таковой, погибло около 600 мирных жителей. Российские войска регулярно обстреливали пути эвакуации и конвои, помеченные как гражданские, систематически применяли пытки и изнасилования и осуществляли казни, после которых по всей стране были обнаружены массовые захоронения.

Что отличает такие действия от других международных преступлений, совершенных в Украине или где-либо еще, так это то, что они явно демонстрируют признаки кампании преследования украинцев как национальной группы, направленной против украинской идентичности и украинской государственности. Более того, совершаемые преступления носят систематический и массовый характер, что характерно для геноцида. В связи с этим украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида. Здесь я описываю несколько аспектов, основанных на собранных фактах и доказательствах, которые с достаточной уверенностью позволяют нам сделать вывод о существовании политики геноцида со стороны России.

Отправной точкой является сама риторика президента России, который на протяжении многих лет публично и неоднократно ставил под сомнение украинскую государственность. Еще в 2008 году президент Путин сказал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему: "Украина — это даже не государство. Что такое Украина? Часть ее территорий находится в Восточной Европе, а часть, и значительная, подарена нами". Аналогичные настроения выражены в эссе Путина 2021 года "Об историческом единстве россиян и украинцев", где он утверждал, что "подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией". Таким образом, он считает, что суверенитет Украины зависит от России. Его речь стала звучать еще сильнее и абсурднее непосредственно перед полномасштабным вторжением. Обвинения в нацизме послужили предлогом для российского вторжения. Таким образом, "денацификация" и "демилитаризация" были объявлены основными задачами военной миссии России в Украине.

В своем обращении к нации 24 февраля президент России еще раз высказал свое несогласие с украинской государственностью, отметив, что это детище большевиков. Он прямо подчеркивал процесс "деукраинизации", имея в виду необходимость стереть самую суть сознания украинцев как определенного и самостоятельного народа и как государства. "Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов". Именно такие слова произнес через несколько дней после вторжения Владислав Сурков, кремлевский идеолог и бывший советник президента России. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России и бывший премьер-министр, даже назвал украинскую идентичность "одной большой фальшивкой". Этот геноцидальный язык "деукраинизации", ставящий под сомнение само существование украинской идентичности, распространялся российской пропагандистской машиной через средства массовой информации и регулярно озвучивался ведущими политическими деятелями.

Это очень близко к отрицанию права на существование украинцев как "национальной группы" и является подтверждением намерения геноцида — dolus specialis — в соответствии с Конвенцией о геноциде. 12 апреля 2022 года президент США Джо Байден назвал российскую агрессию геноцидом, пояснив, что "становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем".

На российских солдат на местах повлияли все более агрессивные призывы к деукраинизации. Имеются значительные свидетельства того, что первые признаки нападения на украинцев как группу начались в начале марта 2022 года. После освобождения территорий стали появляться свидетельства зверств. Совершение тяжких преступлений также подтвердили потерпевшие и свидетели, бежавшие с оккупированных территорий.

Одна из общих для всех территорий закономерностей заключается в том, что везде, куда бы они ни вошли, российские силы начинали масштабный поиск жителей, настроенных проукраински или антироссийски. Они регулярно собирали мужское население в населенных пунктах, потом либо расстреливали их на месте, либо перевозили в "безопасные места", где обыскивали, раздевая догола, на предмет выявления националистических татуировок или любой информации подобного характера в личных телефонах или вещах. В Буче российские военные ходили от двери к двери, утверждая, что они "охотятся на нацистов". Они выбирали тех, кого считали лидерами, или тех, кто занимал активную проукраинскую позицию, и жестоко обращались с ними и/или убивали. Государственные чиновники и политически активные граждане, не согласные с осуждением украинства, пропали без вести либо были убиты. У нас есть сообщения о том, как российские солдаты говорили жителям: "У нас есть приказ стрелять" или "Мы всех уничтожим". Это открытая политика стирания самой идеи Украины и украинской идентичности.

Разрушенный торговый центр в Киеве, Украина. Фото misu/AdobeStock.com

Помимо этого, Россия продемонстрировала беспрецедентное насилие в отношении мирного населения. Сначала это была Буча и другие города Киевской области, где нашли более 450 тел. Большинство из них были замучены, расстреляны или забиты насмерть. Потом были Сумы, Чернигов и Изюм. Сейчас украинские правоохранительные органы разоблачают российских варваров в Херсоне. На большинстве этих территорий обнаружены пыточные камеры с орудиями пыток и следы такого обращения, места казней и массовые захоронения. Это открытое и систематическое насилие направлено на распространение страха и террора, а также на искоренение сопротивления, чтобы русские могли уничтожить украинскую идентичность.

В то время как убийство большого количества представителей группы может быть самым прямым средством уничтожения всей группы, геноцид также может быть совершен другими действиями, которые не имеют немедленного результата, такими как насильственное перемещение и сексуальное насилие. Оба эти метода Россия использует в качестве средств ведения войны. Сексуальное насилие использовалось российскими войсками в качестве политической и военной тактики для проявления безграничного насилия с целью унизить и сломить гражданское население.

Деоккупация городов и сел позволила понять масштабы совершаемого сексуального насилия. Пока же появляется все больше свидетельств, подтверждающих, что на всех территориях, временно оккупированных россиянами, женщины и даже дети подвергались разным формам сексуального насилия. Многие были изнасилованы или подвергнуты групповым изнасилованиям в течение нескольких дней, а многие впоследствии были убиты. У нас есть записи о неоднократном изнасиловании матерей на глазах у их детей, о принуждении несовершеннолетних к половому акту в присутствии родителей. Эти факты подтверждаются независимыми отчетами, в том числе Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. У нас также есть задокументированные случаи изнасилования, частичного сожжения, а также того, как тела женщин и девушек оставляли в домах или на улицах.

Еще один признак политики геноцида, проводимой Россией, — это насильственная депортация украинских детей и их усыновление в России. Это хорошо спланированная стратегия отделения детей от родителей и семей, даже похищения их из украинских интернатов и больниц, насильственной депортации в Россию с дальнейшим усыновлением. Это же касается и детей, осиротевших в результате войны.

Президент России способствовал скорейшей ассимиляции этих детей в российском обществе. Он принял указ, упрощающий процесс оформления гражданства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Украины, облегчающий усыновление детей российскими семьями и еще больше усложняющий их возвращение в Украину. Это "насильственная передача детей одной человеческой группы в другую", что в соответствии с Конвенцией о геноциде является актом геноцида.

Действия России демонстрируют явные признаки создания таких "условий жизни", которые способствуют уничтожению украинцев как группы, включая удары по электростанциям и электросетям, вызывающие значительные перебои в подачи электроэнергии. Это особенно тревожно в свете наступления зимы, когда миллионы людей остаются без электричества, отопления и газа. Это делается в очередной раз для того, чтобы посеять страх и запугать население. Российские силы также нацелены на транспортную инфраструктуру и средства связи, на медицинские учреждения. В марте российские войска разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе. В апреле — железнодорожный вокзал Краматорска, как раз в тот момент, когда мирные жители, в том числе дети и старики, пытались уехать в более безопасные районы страны.

Уничтожение культурных объектов, тесно связанных с украинской идентичностью и государственностью, — еще одна модель поведения, которую демонстрируют российские военные. По оценкам ЮНЕСКО, с 24 февраля было повреждено и уничтожено более 120 культурных и исторических объектов.

Эти действия не имеют ничего общего с ведением войны по нормам международного гуманитарного права. В них прослеживается четкая линия политики преследования, часто сопровождаемая актами террора, пыток и запугивания Украины и украинцев. Примером тому является присвоение президентом России 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде звания "Гвардейская" за защиту "Отечества и интересов государства" и "массовый героизм и отвагу" ее военнослужащих. Это подразделение, которое зверствовало в Буче.

На этом фоне болезненная история мировых войн ХХ века показала, что мир и стабильность могут гарантировать лишь обеспечение привлечения к ответственности виновных и восстановление справедливости. Действия России возрождают худшие воспоминания прошлого века, высмеивая международное право и подрывая существующий порядок, основанный на правилах. Международное сообщество не может допустить, чтобы важнейшие основы группы с самобытным национальным происхождением подвергались нападкам с намерением уничтожить ее и стереть с лица земли ее историю и культуру. Если это допустимо, то Конвенция о геноциде не достигла своих целей. Это заявленная цель Кремля в отношении Украины. Непризнание факта не заставит его исчезнуть, а лишь сэкономит время и предоставит возможность для того, чтобы зло нанесло очередной более сильный удар. Этого нельзя допустить.

Источник: статья специально для Global Insight