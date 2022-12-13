Украинский журналист и путешественник Евгений Ихельзон считает, что Украина победила в информационной войне

Не знаю, заметили ли вы, что война смыслов уже окончена. И она закончилась полной победой Украины.

Путинская шайка больше не способна ничего доказать, больше не выглядит как "тоже в чем-то права". Точки расставлены, интернет-баталии стихли.

Западные страны потихонечку голосуют за признание России спонсором терроризма, объявляют военные действия геноцидом украинцев, идет движение в сторону создания трибунала с целью осудить военные преступления Кремля.

Все тяжелые и реактивные нарративы Москвы подбиты, сгорели, личный состав в лице Дугина, Прилепина и Соловьева еще скулит, но нас уже не пронять повизгиванием, подпрыгиванием, богоносностью русского народа. Мы знаем о преимуществах авианосца над богоносцем и охотно делимся этой информацией.

Остался самый тяжелый этап, умыть кровью этот хор балалаечников. На поле смыслов воевать уже не с кем.

Источник: пост Ихельзона в Facebook.