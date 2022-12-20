Украинский журналист, блогер и соучредитель "Демсокири" Виктор Трегубов прокомментировал резонансный закон об усилении наказаний для военнослужащих

По закону. Личное, не партийное. Я знаю очень много случаев, когда офицеры такие оригиналы, что им не только жизнь других, но и собственную п*сю в руки давать опасно.

Я знаю очень много случаев, когда хорошим офицерам достаются такие солнышки, что единственным эффективным способом заставить их хотя бы не быть угрозой для собственных собратьев являются дисциплинарные меры разной степени тяжести.

Плюс к тому – у нас в стране, на самом деле, несколько разных армий. Есть некоторые бригады ТРО, куда отдельных "талантливых" офицеров во время конфликта низкой интенсивности сплавляли прямо от фронта подальше. А есть боевые бригады с хорошими офицерами, куда долили мобилизяк из вчерашнего электората Шария, сельских алкашей и ветеранов батальона "Лодзь", на этот раз не успевших до границы. Которые когда не лежат в отключке, то нах*р посылают. И даже в одном роде войск от части к части и от бригады к бригаде разница может быть такой, как между ними Средиземное море пролегло.

Я глубоко убежден, что это сейчас невозможно привести к общему знаменателю. Да, могла бы помочь эффективная система военной юстиции, но она нужна на позавчера, а создавать ее сейчас – оно-то надо, но мы войну можем выиграть раньше. Что касается действующей военной службы правопорядка, то у нее как юридические ограничения, так и, кхм, кадровые проблемы — привет тому драному оленю в звании майора ВСП, который бухим протаранил медевак Насти Шевченко.

Конечно, в фейсбуке — как и в армии — больше рядовых и сержантов, чем офицеров. А у них травматического опыта с офицерами-оленями больше.

Конечно, в МО и ГШ больше офицеров, чем рядовых и сержантов. А у них больше опыта с солнышками.

Поэтому должен вам заявить, что нет мнения по поводу этого законопроекта. Вот не имею и все, и не потому, что лень подумать, а потому, что думал и не надумал. Я понимаю претензии обеих сторон, и не вижу, как их привести к чему-нибудь общему. Простите.

Источник: пост Трегубова в Facebook