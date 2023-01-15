Журналистка Ольга Решетилова рассказала о внутренних изменениях в украинцах

Сегодня зашла в один из самых больших в Киеве ТРЦ. Работает в полумраке, но людей достаточно много, особенно с детьми. Ведь детей как-то нужно развлекать, они растут, им, в отличие от взрослых, постоянно нужна новая одежда. Ну и игрушки, конечно.

Так вот иду я по этому ТРЦ, где горит процентов 10 ламп и нет музыки, а слышен только гул из голосов сотен людей. И что-то мне в этом гуле не так. Я стала прислушиваться и поняла: вообще не слышно смеха.

Обыкновенного радостного смеха. Заливающегося заразным смехом ребенка подростков, которые глупо смеются над чем-то понятным только им, влюбленных смеющихся молодых людей, потому что счастливы, какой-то женщины, которая со смехом рассказывает слухи подруге по телефону, мужчин, которые хохочут с очередной массной шутки.

За почти час в торговом центре я ни разу не услышала смеха. Нет, я видела живые и даже радостные лица. И даже видела, как отец прижал сына, явно гордясь, что смог ему купить дорогую вещь, и сын был счастлив. Я видела военных в засаленном пикселе, выбиравших куклу в "Антошке", явно очень спеша, в предвкушении долгожданной встречи. Я видела молодых мам с младенцами, которые млели возле крошечных детских платьев.

Но все это было очень сдержанно.

Так, как говорят в доме, где недавно произошла потеря. Чтобы не оскорбить чувства близких людей и не потревожить души недавно ушедших от нас.

Здесь не будет какой-либо морали или выводов.

Просто очень хочу, чтобы когда-нибудь смех вернулся. Чтобы те, кто больше не с нами, весело смеялись с нами с неба. Чтобы смех утолял боль и залечивал раны от пережитого. Чтобы мы снова научились быть собой.

Источник: пост Решетиловой в Facebook.