Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что нежелание путина заканчивать войну может привести российскую партию войны только к катастрофе

Они облажались

Один из заметных идеологов российской партии войны Алексей Чадаев выболтал её главную военную тайну. Они понимают, что облажались.

"Короче, "хитрый план" предполагал одновременно с вводом войск что-то вроде госпереворота в Киеве. Собственно, в первую очередь именно поэтому "операция", а не война.

А дальше веер вариантов: (произошёл) либо масштабный "кидок" со стороны части участников с той стороны (пророссийских украинцев), либо они, скажем так, "переоценили свои силы". Либо — что тоже нельзя исключать — их играли "втёмную" те, кто с самого начала и делал ставку именно на это — сползание ситуации к полноценной войне, к которой Россия (они это прекрасно знали) не готова…

Эта группа (Медведчука) сделала лицо лошади из известного анекдота ("ну не шмогла я"), и на время прикинулась ветошью, дав в свою очередь шанс качественно облажаться теперь уже и лампасам, рисовавшим стрелочки на картах".

Это уже не первое признание с российской стороны, что решение о вторжении было принято, исходя их заведомо неверной информации, большая война не планировалось, к ней были не готовы. Из этого следует только одно — вторжение было ошибкой.

Рациональные политики, поняв, что просчитались, обычно стремятся поскорее исправить ошибку. Но к Путину это не относится. Ошибку исправлять, то есть прекращать вторжение, он не собирается. У российской партии войны может быть только одна логика: "Да, мы облажались, начав вторжение, но назад не свернём, а будем со слабоумной отвагой переть по этому ошибочному пути до конца, до нашего конца".

Такое упорство в заблуждениях может привести их только к катастрофе.

Российская верхушка понимает, что с нападением на Украину облажались и спецслужбы, и политики, и военные, но, прежде всего, сам кремлёвский фюрер.

Однако Путин отступать не готов, для него проиграть войну значит потерять лицо, а затем и власть. У путинского окружения есть только один способ выскочить из колеи, ведущей к пропасти — убрать своего облажавшегося фюрера и договориться с Западом.

Путин осознает эту угрозу. Поэтому все его многочисленные в последнее время выступления напоминают сеансы Кашпировского. Он пытается успокоить "идущих на смерть", внушить им, что у них всё хорошо — и ракет больше всех и экономика держится. Об этом он и сегодня долдонил. Население может он и загипнотизирует. Но главная угроза его власти исходит от собственного окружения. Именно оно может устранить кремлёвского Сусанина, заведшего своих "ближних бояр" в смертельно опасное болото. Им уже давно пора кричать: "Куда ты завёл нас, проклятый старик?". Потом поздно будет.