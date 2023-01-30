Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований высказал свое мнение о возможном большом наступлении россиян

Попытка нового масштабного пришествия Московии будет в первой половине 2023 года. И для этого не нужно быть изданием Bloomberg, ссылающимся на определенные источники в Московии.

К новой попытке наступления высшее военно-политическое руководство Московии толкает ряд вещей.

Стратегически проблема в том, что руководство нашего противника так и не научилось трезво оценивать собственные силы, зная соответствующие ограничения и ставить задачу пропорционально имеющемуся потенциалу и способности вести боевые действия. Если бы была противоположная ситуация, то московиты должны переходить к стратегической обороне, стремясь истощить украинские силы, которые пытались бы выйти как минимум на границы 24.02.22. Но руководство нашего противника не может объективно оценивать ситуацию стратегически.

Более того локальные успехи вокруг Бахмута могли убедить военно-политическое руководство Московии, что найдена новая тактика, которая позволит решать задачи на высших уровнях войны при более массовом применении. Но такое утверждение тоже вызывает вопрос.

Кроме стратегической и тактической оторванности от реальности к активным действиям, руководство Московии толкают еще несколько вещей.

Первое это обещанные нам поставки тяжелого оружия со стороны Запада. То, что новая бронетехника и артиллерия начнет поступать во втором квартале 2023 года, заставляет Кремль действовать на опережение. Пока Украина не освоила соответствующую технику.

Второе это то, что последние шаги США и их союзников показывают, наконец, готовность играть в долгую — прежде всего это касается производства оружия и БК. Если в декабре 2022 года речь шла об увеличении в США производства боеприпасов калибра 155 мм до уровня 40К в месяц в 2025 году, то уже сейчас речь идет о показателе в 90К в месяц в 2025 году. То же касается других вещей — М142 и БК, ракет воздух-воздух, ПКР. И т.д.. То есть стратегически время начинает играть против Московии в военном измерении противостояния.

Все это в комплексе толкает Московию к решительным действиям пока еще какое-нибудь окошко возможностей открыто.

Источник: Telegram-канал Николая Белескова.