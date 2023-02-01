Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа":

Мы вошли в февраль. Месяц начала широкомасштабной российской агрессии в 2022-м.

Очередной месяц героического сопротивления Украины.

Всё происходящее на фронте зависит от ВСУ. Здесь мы не можем делать выводы – нужно ждать и вовремя помогать армии. Слово "ждать" – не просто так.

В феврале будет новый "Рамштайн". Уже ни для кого не секрет, что Украину ждут самолеты. Это могут быть знаменитые американские F-16. Но для этого нужно сделать много работы. Так же, как работали над передачей немецких танков Leopard.

Если мы хотим самолеты, нужно смотреть, как к этому относятся не только президенты и канцлеры. Учтите мнение людей. Это обязательно для демократических государств, одним из которых и мы давно стали.

Чтобы склонить на свою сторону избирателей Шольца или Макрона, нужен дипломатический фронт. Он не производит оружие, но способен его приблизить. Он не разрушит россию так, как это сделает авиация, но поможет закрыть рф в ее пределах.

россию нужно системно выбивать из каждой организации, осуждать, делать токсичной. Это очень важно. Поэтому то, что ждет россию в феврале, целиком укладывается в термин "публичное унижение". ВСУ это сделают с россиянами на фронте. Мы – в международных учреждениях, чтобы российским властям не жали рук нигде. Кроме, разве что, КНДР, Ирана и Беларуси.

И это план не только на февраль, но и на весь срок войны. Спастись россия может, только проиграв.