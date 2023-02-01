Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", экономический эксперт Юрий Смелянский специально для "Телеграфа":

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Глава Кабмин Денис Шмыгаль заявил, что наша страна имеет амбициозный план – стать членом Евросоюза в течение ближайших двух лет.

Когда сегодня слышишь что-то связанное со вступлением Украины в ЕС всплывает фраза: "Так долго строили храм, что забыли зачем".

Летом уже далекого 2005 года меня пригласили на публичное обсуждение вопроса евроинтеграции в Симферополь. Это был тот период времени, когда украинская власть того периода каденции решила выйти к обществу и в публичном диалоге рассказать о преимуществах вступления в ЕС. Риторика от власти звучала стандартно – поверьте нам, вам в ЕС будет хорошо. Встреча, в которой я принял участие, проходила с крымскими представителями малого и среднего бизнеса. Мне даже разрешили выступить, но то, что я тогда говорил, не понравилось представителям государственной власти.

Используя футбольную риторику, я сказал о том, что нам предлагают выйти играть на чужое, незнакомое для нас поле. И играть по чужим правилам, которых мы не знаем. Сказал о том, что было бы проще для начала ввести европейские правила жизни и отношений в Украине, привыкнуть по ним жить, достигнуть хотя бы примерного европейского уровня жизни, а потом принимать решение о вступлении.

Прошло уже почти 18 лет с той встречи. Каждая каденция власти "ведет" Украину в Европейский Союз. Почти поколение мы движемся в Европу. Только возникает ощущение, что совершенно забыли или перестали понимать – зачем? Целью стало само движение, а не реальные результаты. Все прошедшие годы власть пыталась нарисовать факт вступления в ЕС в качестве какого-то секретного кода, после введения которого сразу всем счастье.

Какой является стратегическая цель для Украины: сам факт вступления в ЕС или обеспечение европейской модели жизни в Украине? Для власти – подписание бумаги о принятии. А для общества? Для граждан Украины? Изменилась ли за прошедшие 18 лет система отношения в Украине? Стала ли она более европейской? Чиновник или представитель правящей силы однозначно ответят, что "Да". И отметит при этом, что это заслуга именно их каденции власти. А на самом деле?

В Украине стало больше рабочих мест? Мы смогли стать экономически сильнее? Ведь ЕС – это в первую очередь экономический союз. Наш уровень жизни и потребительские возможности общества стали по уровню и возможностям более европейскими? Нет. Наоборот.

Власть каким-то образом пытается покрасить фасад Украины в европейские цвета: выполняя, через пень-колоду, требования и условия; меняя законодательство и тому подобное. Но, художественная покраска фасада (и на этом власть стоит твердо) не должна ни коим образом повлиять на реальные позитивные изменения в Украине по сути. Власть всё так же продолжает не уважать частную собственность, за исключением собственности членов своей команды. Власть всё так же считает, что она стоит над законом и Конституцией. Власть всё так же не уважает человека, игнорирует его природные и конституционные права.

Например. Беспредельно завышенные цены стали, с точки зрения власти, признаком и показателем движения в Европу. Власть всеми силами и способами сохраняет в украинском обществе бедность. Ведь бедным и экономически зависимым человеком легче управлять и проще обогащаться за его счет. Мы так долго строили "европейский храм" в Украине, что забыли, зачем нам это надо.

А ведь даже принятие решения дать "добро" на вступление Украины в ЕС не сделает нас экономически сильнее. Для Украины есть шанс вступления в ЕС в каком-то будущем, если эта власть, которая стремится построить в Украине новый УССР 2.0, уйдет с политической сцены, а на ее место избиратели смогут привести власть, которая будет заниматься развитием Украины, а не самообогащением.

Ну, а в словах премьера Шмыгаля нет ничего, кроме политического пиара и очередных пустых обещаний.