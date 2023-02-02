Главный редактор Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар дал несколько советов бизнесу на военное время

Все хотят заработать больше, чем периодом раньше.

Даже если не для себя — а для Армии в это время — я вас понимаю: мы с партнером в этом году отдали больше 50% не прибыли, а выручки компании на Победу.

Но я по себе знаю: легко быть волонтером "ай вы так?! — ну получите, вот я за свои собственные могу!" — пока ты проживаешь ранее накопленные сбережения.

А дальше? — А дальше встает вопрос: как зарабатывать в войну? Если и в мирное время не очень-то получалось как хотелось. Ну вот не идеально…

Я для себя нашел ряд ответов и хочу с вами поделиться порой советов.

1. Старайся не зарабатывать на Своей Стране в Войну! Не так мало направлений масштабирования выручки от экспортных потоков, которых ты раньше не видел — используй деньги "чужие", а не местные! Давай Армии как минимум половину заработка пока мы не победим! (На налогах можешь экономить. Где не честны с тобой — нет смысла быть честным с контрагентом).

2. Помни, что создать продукт — продать — масштабировать — продать еще больше по миру! — не единственная бизнес-схема роста персонального дохода!

3. "Принеси пользу уже существующим деньгам" — создай сервисы, в которых нуждаются владельцы уже существующих капиталов — иногда (то есть часто) это эффективней, чем упражняться в маркетинге — в котором упражняются все, разогревая этот океан "докрасна", если вы понимаете о чем я…

4. Найди как эффективно потратить "старые деньги" показав им эффективность своей схемы затрат — так же старая как мир схема, срабатывающая и в мирное время и тем более в войну…

5. Посмотри, где в мире нет простейших сервисов и торговых предложений, которые просто и понятно воплощены в Украине (даже если не вами, но вы понимаете как) — и перед вами откроется целый Океан возможностей на внешних рынках!

Источник: пост Кухара в Facebook