Советник по политическому маркетингу и коммуникациям, журналистка, пресс-секретарь президента Украины в 2011-2014 годах Дарья Чепак:

После Победы мы должны построить новую страну – успешную, прорывную, инвестиционно привлекательную. Но кто такие – мы и кто конкретно будет ее строить? Кому общество доверит строительство своего вожделенного государства, за которое сейчас платит столь высокую цену? Об этом мы поинтересовались у украинцев в соцопросе через диджитальную панель и на основе ответов собрали главные черты лидеров, которыми их видит общество сегодня.

После Победы к власти должны прийти новые люди, уверено большинство опрошенных. Если быть точным – то 81%. Это большое число, которое означает, что путь для новых людей, то есть социальный лифт после Победы снова откроется. Но пока еще неясно, насколько широко откроется его дверь. Да, только 23,5% считают, что власть должна быть обновлена полностью. В большей степени – 35,2%, и частично – 22,3%. Так что решение, нужно ли полностью перезагружать элиты или нет, пока не однозначно для большинства. Скорее речь идет о частичном обновлении – в большей или меньшей степени. В политическом маркетинге эти две категории склоняющихся людей, но еще не определившихся (итого 57,5%), считают основным полем для работы, то есть убеждения. Поэтому и существующим, и новым политическим проектам пора доказывать действиями, что они готовы к работе в будущей стране.

Где нужно обновлять людей после Победы? Прежде всего – в составах советов. Совокупно 76,4% стремятся к изменениям людей в местных советах (42,3% считают, что нужно переизбрать однозначно, 34,1% — скорее да), в парламенте – совокупно 70% (46,5% — однозначно, 23,5% – скорее да). Интересно, что мэров менять стремится гораздо меньше людей – лишь 67,9%, хотя это тоже – большинство.

Теперь главный вопрос – менять на кого? Мы с Андреем Еременко спросили, какой опыт должны иметь новые люди, которые придут к власти? Ответы разделились следующим образом (можно было выбрать 3 варианта ответа). На первом месте – опыт работы с международными проектами (42,9%). Чуть меньше желают видеть военный опыт (41,2%). Около трети (31,8%) опыт управления предприятиями в бизнесе. Меньше трети (27,8%) – опыт другой общественной деятельности. И почти равные проценты набрали ответы "опыт работы в органах власти" (16,6%) и "опыт волонтерства" (16,5%).

Таким образом, мы видим новый запрос общества в уверенной потребности привлечения новых людей к работе в советах после Победы (как в местных, так и парламенте). Эта замена должна обновить органы представительной власти, но в основном частично. Хотя широта перемен, скорее всего, может со временем меняться.

Идеальный кандидат на обновление – это управленец с опытом работы в международных проектах, прежде всего военных, возможно, человек из бизнеса, который проявил себя в общественной деятельности. Интересно, что волонтерство будет преимуществом, но не основным фактором, который повлияет на поддержку обществом.

Важно помнить, что социология – это фото общества в данный момент, и, как показывает практика, настроения могут измениться даже через неделю. Но главные тенденции обычно остаются. Поэтому через месяц мы померяем, как изменилось видение нашего общества по поводу задач после Победы, и попытаемся отделить главное от временного. Напомню, что в прошлый раз мы анализировали, что должна сделать власть после Победы, прежде всего, в этой колонке. Эти первоочередные задачи мы померяем также и, скорее всего, добавим новые.

Благодарю наших военных за то, что мы имеем возможность сегодня работать над проектами успешной страны под надежной защитой ВСУ.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 6-8 января 2023 г.