Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков оценил опасности украинской кампании по возвращению оккупированных территорий

Наибольший риск кампании 2023 для нас это то, что это может быть кампания без значительных изменений/результатов (inconclusive campaign) — то есть, что линия фронта не изменится радикально в нашу пользу.

Предпосылки для этого, к сожалению, есть.

Московиты делают первый шаг и начинают новые наступательные действия. Скорее всего, они истощатся до того, как достигнут масштабных целей – наступление самая тяжелая форма действий. Но и нас соответствующие действия истощат в значительной степени – наибольший риск – это либо сожжение в обороне того, что нам пообещали с начала 2023 года, либо то, что обещанное не осваиваем вовремя.

Как следствие, отбросить ослабленных московитов окажется нечем.

Получается патовая ситуация.

И это будет работать против нас – если мы не генерируем в течение 6-9 месяцев успеха на фронте, будет труднее удерживать внимание и давать аргументы тем на Западе, кто за увеличение нам помощи, чтобы относительно быстро закончить войну.

Очень хочется ошибаться с этими оценками. Хочется, чтобы после ослабления врага в рамках безрезультатного наступления провели свое успешное наступление.

Но, к сожалению, есть определенные предпосылки пессимизма.

Первое это то, что московитам ракетным террором удалось сместить фокус внимания по МТП (материально-техническая помощь, — ред.) – и, как следствие, получение новых партий брони и арты переместилось на более позднее время, чем могло бы быть.

Второе это то, что наши бойцы изнуряются — бои за окраины Бахмута это хорошо подтверждают.

Источник: пост Белескова в Facebook