Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что Зеленскому и западным лидерам нужно личное присутствие

Европейское блиц-турне украинского президента Зеленского, его визиты 8 февраля в Великобританию и Францию, выступление 9 февраля в Брюсселе на саммите ЕС, являются во многом знаковыми, историческими.

Всего второй раз с начала широкомасштабной российской агрессии выехал с Украины. В декабре побывал (и весьма успешно!) в Штатах, теперь вот – европейский тур. Встречи на самом высоком уровне, потрясающий по теплоте прием!

Это нужно и Зеленскому, и западным лидерам. Личное присутствие. Далеко не все в европейских элитах согласны с тем, что лучше сейчас дать Украине по максимуму вооружений и решить проблему с россией в ближайшей перспективе, чем продолжать тянуть.

Зеленский – популярный человек в Европе, в мире. Важно было, чтобы его "живьем" увидели европейские политики, обычные люди. Ощутили, что он не некий мифический персонаж.

Социология складывается не в лучшую сторону для нас. Наступает усталость. На Западе люди хотят, чтобы Киев и Москва скорее договорились. Плюс – есть огромное количество проблем, которые можно решить только в личном разговоре. Личное общение становится очень важным.

При этом Зеленский давит своим авторитетом, жертвенностью украинского народа. И обычные европейские политики, бюрократы, далекие от войны, от экстремальных условий, проникаются.

Мы имеем возможность победить, но – в краткосрочной перспективе. Речь о текущем годе. Далее затягивать нельзя. В долгосрочной перспективе, учитывая разницу в численности населения (у рф преимущество сейчас почти в четыре раза), то, что война идет на нашей территории, Украина может просто не выдержать.

И Зеленский прибыл в Европу с конкретным планом. Четко дал понять, что если в ближайшие месяц-два мы не получим всей военной техники, в которой нуждаемся, включая не только танки, но и самолеты, дальнобойное вооружение, то ситуация может измениться в худшую сторону. И для Украины, и для Запада в целом. Потому что поражение Украины, новые волны беженцев, ударят по Западу, а также стимулируют авторитарные режимы последовать примеру россии и начать захватнические войны.

Судя по уже прозвучавшим заявлениям, нам дают танки, дальнобойную артиллерию. Пока "завис" вопрос с авиацией, но есть ощущения, что и он уже решен в нашу пользу. Насколько всё будет быстро поставляться – вопрос уже больше технический. Возможно, визит нужен был еще и для того, чтобы ускорить этот процесс. Объяснить, что Украина не может ждать месяцы, как анонсировали некоторые партнеры. Что счет идет на недели.