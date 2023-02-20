Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков высказался о новом визите президента США в Украину

Между нынешним и предыдущим визитом президентов США в Украину почти 15 лет.

Но между этими визитами прямая связь. Нехватка стратегического видения 15 лет назад привела к трагедии 24.02.22.

Окончательная цена непринятия Украины в НАТО оказалась гораздо больше, чем цена возможного членства Украины в Альянсе. И эта стоимость постоянно растет.

ЦВЕ в целом и Украина, в частности, из одного из ключевых приоритетов политики США в первые 18 лет, со времени завершения Холодной войны, откатывались все больше на периферию. Это не изменила по факту даже агрессия Московии против Украины, которая началась в 2014 году. Начиная от Барака Обамы и вплоть до конца первого года администрации Байдена оккупанты Белого Дома забыли мудрое руководство о необходимости поддерживать геополитический плюрализм на просторах бывшего СССР, как об этом еще в 1994 году хорошо сказал уже покойный профессор Бжезинский.

В результате получили что получили.

Источник: Telegram-канал Николая Белескова.