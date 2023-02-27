Российская власть продолжает скрывать потери, но с этим уже совсем плохо - Алексей Копытько
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Советник министра обороны Украины и блогер Алексей Копытько озвучил официальные потери россиян и рассказал, что скрывать смерти солдат у российских властей получается все хуже
Группа "Информационное сопротивление" подсчитала, сколько российских солдат публично похоронили или официально признали в самой россии убитыми после 24 февраля 2022 года. Зафиксировано 15 230 имён. Это больше, чем официально объявленное число убитых за 10 лет войны в Афганистане.
Напоминаю, это только те, где есть полные данные и нет разночтений (где служил, где похоронен и т.д.). В списке ещё несколько сотен имён с разночтениями.
Лидеры по числу зафиксированных убитых:
- Краснодарский край – 929.
- Свердловская область – 569.
- Башкортостан – 492.
- Челябинская область – 473.
- Бурятия – 464.
Тенденция прежняя: вследствие мобилизации происходит постепенное выравнивание статистики убитых относительно численности население в регионе, за исключением столиц. Больше населения – больше трупов. Пока ещё видны искажения из-за большого числа потерь кадровой армии весной прошлого года. Но Дагестан уже спустился на 6 место.
- Республика Дагестан – 461.
- Волгоградская область – 399.
- Пермский край – 371.
- Самарская область – 367.
- Ростовская область – 355.
"Лидерство" Краснодарского края по двум причинам: 1) там находится один из базовых центров вагнеровцев, они прикапывают трупы поблизости; 2) в регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.
Из интересного: прошло почти два месяца, но в рф продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь. Т.е., они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несёт риски.
Росвласть продолжает скрывать потери всеми силами, но уже совсем плохо с этим.
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