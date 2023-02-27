Советник министра обороны Украины и блогер Алексей Копытько озвучил официальные потери россиян и рассказал, что скрывать смерти солдат у российских властей получается все хуже

Группа "Информационное сопротивление" подсчитала, сколько российских солдат публично похоронили или официально признали в самой россии убитыми после 24 февраля 2022 года. Зафиксировано 15 230 имён. Это больше, чем официально объявленное число убитых за 10 лет войны в Афганистане.

Напоминаю, это только те, где есть полные данные и нет разночтений (где служил, где похоронен и т.д.). В списке ещё несколько сотен имён с разночтениями.

Лидеры по числу зафиксированных убитых:

Краснодарский край – 929.

Свердловская область – 569.

Башкортостан – 492.

Челябинская область – 473.

Бурятия – 464.

Тенденция прежняя: вследствие мобилизации происходит постепенное выравнивание статистики убитых относительно численности население в регионе, за исключением столиц. Больше населения – больше трупов. Пока ещё видны искажения из-за большого числа потерь кадровой армии весной прошлого года. Но Дагестан уже спустился на 6 место.

Республика Дагестан – 461.

Волгоградская область – 399.

Пермский край – 371.

Самарская область – 367.

Ростовская область – 355.

"Лидерство" Краснодарского края по двум причинам: 1) там находится один из базовых центров вагнеровцев, они прикапывают трупы поблизости; 2) в регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.

Из интересного: прошло почти два месяца, но в рф продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь. Т.е., они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несёт риски.

Росвласть продолжает скрывать потери всеми силами, но уже совсем плохо с этим.