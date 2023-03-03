Январь — последний месяц, когда есть возможность сравнить годовые изменения со сравнительно мирным временем и зафиксировать изменения, вызванные полномасштабной войной. Таким мнением с "Телеграфом" поделился председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Внешняя торговля . Внешнеторговый дефицит в январе достиг "минус" 3,4 млрд долларов, в том числе по товарам – "минус" 2 млрд долларов, по – услугам – "минус" 1,4 млрд долларов. Показатель общего дефицита в торговле является вторым худшим результатом с начала войны (после декабря прошлого года), по услугам — худший.

По торговле товарами экспорт притормозил по сравнению с показателями 2-й половины прошлого года, что связано прежде всего с умышленными задержками россией инспекций в рамках работы зернового коридора. В частности, в январе в рамках коридора было экспортировано на 25% меньше зерновых, чем в декабре. Как следствие, экспорт продовольственных товаров и сырья сократился до 2,1 млрд долларов – наименьшее значение с сентября прошлого года.

По сравнению с январем 2022 года – последним по отношению к мирному месяцу в базе сравнения – товарный экспорт уменьшился почти вдвое (на 47%), тогда как импорт сократился втрое меньшими темпами (на 17%). По экспорту товаров наибольшее проседание имеется по черным металлам (минус 79%), ЖРС, химической продукции. Доля черных металлов в общем экспорте сократилась с 21% до 9%, доля продовольствия и сырья выросла с 56% до 72%.

В географической структуре за последние 12 месяцев произошли тектонические сдвиги. Прямой экспорт – импорт товаров в страны СНГ в буквальном смысле почти испарился. Импорт стран СНГ сократился на 93%, а доля этих стран в общем импорте сжалась с 24% до 2%, в экспорте — с 8% до 4%. Зато доля ЕС увеличилась с 38% до 60% в экспорте, в импорте — с 31% до 43%. В импорте нишу стран СНГ частично заняли также страны Азии, доля которых увеличилась с 27% до 34% (конечно, это не исключает возможность импорта из стран СНГ в Украину через третьи азиатские страны, но эта доля вряд ли весома в общем объеме).

По торговле услугами , главной дефицитообразующей статьей остаются расходы наших граждан за границей (вынужденных переселенцев и краткосрочных мигрантов). В январе 2023 года эти расходы, учитываемые по статье "путешествия", составили почти 2,2 млрд долларов против 1,9 млрд долларов в среднем за месяц в течение марта – декабре 2022 года. Это в четыре раза больше, чем год назад.

Экспорт IT-услуг остается второй (после продовольствия) статьей притока валюты по торговому балансу. В январе этот показатель составил более 0,5 млрд. долларов. Впрочем, нельзя не отметить, что в годовом измерении экспорт IT — услуг замедляется 5-й месяц подряд. В частности, в январе он был на 17% меньше года назад.

Текущий счёт. Основными компенсаторами внешнеторгового дефицита в пределах текущего счета оставались стабильные поступления по статьям "оплата труда" от нерезидентов, сокращение выплат нерезидентам дивидендов и процентов (в 4,5 раза против января 2022 г.), весомые объемы частных трансфертов, которые хотя и сократились на 14% января прошлого года, достиг 1 млрд. долларов, продолжение получения Украиной значительной грантовой и гуманитарной помощи. Впрочем, этих средств было недостаточно, чтобы полностью закрыть валютный разрыв по торговле. Как следствие, дефицит счета текущих операций (условная первая часть платежного баланса) в январе составил "минус" 0,8 млрд. долларов против "плюс" 0,8 млрд. долларов. год назад.

денежный счет. Условно вторая часть платежного баланса – финансовый счет – в январе наоборот, имела положительное сальдо +2 млрд дол. (против "минус" 2,5 млрд долларов год назад). Напомню, год назад из-за ухудшения ожиданий перед войной у нас уже был значительный отток капитала из Украины: нерезиденты сокращали портфельные инвестиции (ОВГЗ), экспортеры придерживали валютную выручку из-за торговых кредитов нерезидентам, увеличивалась валюта вне банков. Начиная с последнего квартала прошлого года финансовый счет улучшался, а его сальдо стало положительным. Эти тенденции сохранились и в начале нового года, что обуславливается прежде всего значительными объемами притока валюты по операциям государственного сектора (льготными заимствованиями от правительств других стран и МФО), а также определенным замедлением ее оттока по операциям частного сектора. В частности, в январе после предоставления ЕС первого транша макрофинансовой помощи чистый приток по операциям государственного сектора составил 3,4 млрд долларов – это месячный максимум с начала войны.

В рамках финансового счета хотел бы обратить внимание на прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Конечно, льготные кредиты – это хорошо, но для послевоенного восстановления наиболее весомым является частный капитал и привлечение ПИИ. Сальдо ПИИ в январе оставалось положительным +183 млн долларов, что является предварительным показателем, который в последующие месяцы будет пересматриваться на сумму реинвестированных доходов частного сектора, кроме банков. Пока это на 10% больше, чем в январе прошлого года, но в 3,5 раза меньше, чем 2 года назад. Для полноценного восстановления необходимо, чтобы приток ПИИ увеличился минимум на порядок, чем это сейчас.

Сальдо платежного баланса В январе платежный баланс сведен с профицитом в 1,2 млрд.долл. (против дефицита в 1,8 млрд долл. за аналогичный месяц прошлого года). Как следствие, золотовалютные резервы за январь выросли с 28,5 до 29,9 млрд долл., что достаточно для финансирования 3,7 месяцев будущего импорта (при рекомендованном минимуме – 3 месяца). Имеем положительное сальдо платежного баланса 4-й месяц подряд, в течение которых ЗВР выросли в четверть (+6 млрд долл.), а сами ЗВР больше, чем к началу войны. Это помогло усилить устойчивость на валютном рынке в последние месяцы, результат которой мы видим по укреплению наличного курса на 5% с начала года.

Сравнивая ситуацию сейчас и год назад, следует отметить, что война, безусловно, оказала негативное влияние на платежный баланс, значительно углубив торговый дефицит и ограничив привлечение капитала частным сектором. Последнее относительно капитала уже ощущалось и на старте прошлого года, когда в середине января рынки коммерческих внешних заимствований фактически закрылись перед Украиной. Впрочем, несмотря на продолжающуюся уже год полномасштабную войну, ситуация остается контролируемой. Значительные кросс — граничные трансферты (частные переводы, гранты и гуммпопомощь) вместе с оплатой труда от нерезидентов сдерживают дефицит по внешней торговле. В то время как льготные заимствования правительства от официальных кредиторов в последние месяцы стабильно перекрывают отток капитала по операциям частного сектора.

Конечно, внешнюю позицию, во многом опирающуюся на фиксированный курс и значительные объемы помощи от партнеров, вряд ли можно считать устойчивой в долгосрочной перспективе. Понимая это, будем прилагать максимум усилий для расширения и диверсификации экспорта уже сейчас, последовательного снятия валютных ограничений, ускоренного наращивания ПИИ и скорейшего возвращения на международные рынка капитала после войны.