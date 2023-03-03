Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" прокомментировал информацию о том, что встречи между Залужным и Милли якобы не было

Увидел на Ютубе "Шустер о встрече Залужного с Милли". В интервью Алесе Бацман Савик Шустер утверждает, со ссылкой на русско-американского блоггера, по имени Юрий Швец (Юрий Швец), что якобы в январе текущего года накануне очередной конференции платформы Рамштайн была сорвана встреча между Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и генерал Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. И это произошло потому, что со стороны Украины якобы было много "шпионов". "Шпионами" были названы представители ГУР Минобороны Украины и СБУ.

Могу утверждать, что эта информация не соответствует действительности. Почему?

Во-первых, участники этой встречи не подтверждают информацию Швеца. Я разговаривал с одним из украинских чиновников, который непосредственно участвовал в этой встрече. И этот человек был просто возмущен ложью Юрия Швеца. Встреча Милли и Залужного и делегаций Украины и США не просто состоялась, а была очень конструктивна и результативна. Есть и объективное тому подтверждение. Напомню, что позиция США по поставкам танков Украине поменялась и, в конце концов, обусловила положительное решение этого вопроса.

Представителей США на встрече Милли и Залужного было гораздо больше представителей Украины. Были ли там представители спецслужб? Наверное, были, в том числе и со стороны США. И это обусловлено спецификой этой войны, когда разведданные играют очень большую роль.

Во-вторых, у Юрия Швеца уже сложилась репутация "провокатора". Напомню, что это бывший КГБист, сбежавший в США. Его отношение к Украине, мягко говоря, очень противоречиво. И потому все, что он говорит об Украине и отношениях между Украиной и США, нужно как минимум тщательно проверять. Таким людям нельзя верить на слово, а тем более некритично распространять их информацию.

Источник: Facebook-страница Владимира Фесенко.