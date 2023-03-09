"Он вернулся из плена. Спасибо вам за все", - это лучшее, что можно услышать от подопечных фонда "Мрия"

Блогер Татуся Бо рассказала, как фонд Тайры помогает семьям украинских пленных

В МРИЯ — Украинский фонд обращаются в основном женщины. Мамы, жены, сестры, дочери. У них всех разные истории, разные потребности, только мечта одна на всех — "чтобы вернулся из плена".

Наши женщины непоколебимы, как скала.

Из их уст вылетают тяжелые слова, как снаряды. Ими они описывают свою историю. Историю утрат. Историю любви. Историю надежд. История ожидания.

Наши женщины плачут.

Тихо, почти беззвучно и всегда извиняются за свои слезы, хотя их слезы и уместны. Ими они тоже пишут свою историю.

Наши женщины упрямы.

Те, в чьи двери и кабинеты они входят, влетают, врываются, не дадут мне соврать. То, как они умеют бороться за самых дорогих, удивляет и вдохновляет.

Наши женщины смеются.

Теперь я знаю это точно. Как же звонко они смеются. А потом испуганно в какой-то момент затихают. Вспоминают сестер, которые в этот день плачут, потому что обмен не их. И приносят извинения за свой внезапный смех, за свою внезапную радость.

Как руководитель направления помощи семьям пленных я каждый день говорю с ними. Я впитываю их истории. И, возможно, когда-нибудь, когда услышу счастливый смех последней подопечной фонда, я осмелюсь их рассказать. Их должны услышать.

Пару недель назад мне пришло официальное письмо из одного государственного учреждения "помогите этой семье", "муж в плену", "двое детей", "болезнь". Я говорю с этой женщиной, у нее звонкий голос, как у девочки. Ей нужна помощь и поддержка, чтобы дождаться мужа. "Я точно знаю, что он вернется, мне нужно только дождаться". И мы ждали с ней. Мы говорили о детях, о любимых, о мамах, о жизни и каждом разговоре заканчивали мечтой. "Вот бы он вернулся".

Вчера был трудный день. Действительно сложен. Тяжелые потери. Грустные новости. Какое отчаяние и ужас. И вечером уже поздний звонок. И ее голос похож на колокольчик — "Спасибо, я больше не нуждаюсь в вашей помощи. Он вернулся из плена. Его обменяли. Он уже звонил. Я слышала его голос. Он такой же уверенный и настойчивый, как и прежде. Спасибо вам за все" .

Это наилучшее, что можно услышать в работе фонда от подопечных. Это то, что я хочу слышать всегда. Вчера я впервые закрывала карточку подопечной и ставила отметку "освобожден из плена". И у меня тоже появилась мечта. Как можно скорее поставить всем такие отметки. И я держусь за эту мечту, за этот первый голос, за эту фразу "он вернулся из плена". Так хочу увидеть веселые глаза белокурой девочки на руках у вернувшегося из плена папы. Услышать счастливый голос мальчика, который будет с папой запускать в небо самолет. Увидеть гол того чудесного сорвиголовы в воротах, на которых стоит его папа. И вот когда я закрою последнюю карточку, я вспомню все истории и попробую их рассказать.

Благодарю всех, кто словом и делом поддерживает нашу Мрию. Знайте, что это бесценно. Благодарю всех вовлеченных в процесс обмена пленных. Благодарю Юлию Паевскую за возможность быть частицей такого важного дела.

Фото из сети, автора пока не знаю.

Источник: Facebook-страница Татуси Бо