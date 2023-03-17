Историк и дипломат Александр Левченко специально для " Телеграфа " подвел итог последних событий, связанных с усилением пророссийского влияния на Европу и США.

Кремль активизирует пророссийские элементы во многих европейских странах. Так, в Испании две тысячи протестующих вышли на улицы в знак поддержки Москвы и политики Владимира Путина. Столько же их было в Чехии на митинге в Праге. Россия хочет показать, что Кремль имеет своих сторонников во многих городах Европы, но это только подтверждает выводы полиции и спецслужб многих стран о том, что Москва незаконно финансирует все существующие на континенте радикальные и левые движения и партии, которые, как правило, выступают против европейского единства и лоббируют пророссийские интересы в своих государствах.

Конечно, поймать их на получении российских денег непросто, так как Москва применяет всё более изощрённые методы: никогда не переводит деньги через банковские счета и карточки, активно использует криптовалюту, дорогие подарки, предоставление бесплатных услуг, таких как летний отпуск или отдых на фешенебельных курортах других стран, что затрудняет обвинение национальными правоохранительными органами сторонников России в антигосударственной деятельности. Планируя пророссийские митинги, Москва хочет послать месседж европейским правительствам о том, что политических сил и граждан ряда европейских стран, якобы поддерживающих политику РФ, предостаточно.

Помимо митингов в Испании и Чехии, демонстрации поддержки Путина прошли в Швейцарии и Польше. Тот факт, что митинг в Испании прошел в городе Бильбао, в очередной раз навёл на мысль, что сепаратистские движения басков и каталонцев отнюдь не остаются без внимания российских спецслужб. Там, где так или иначе разрушается европейская солидарность, вы увидите российские уши или следы кремлёвских спецслужб.

В Польше недавно была ликвидирована сеть польских граждан, тесно связанных с российскими спецслужбами. Шпионы с польским гражданством готовили диверсионные акты на востоке страны, где активно работает логистика для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Они планировали теракты на железной дороге и в близлежащих аэропортах. Помимо граждан Польши, были арестованы двое граждан Беларуси, которые были студентами университета в Белостоке и работали на российскую военную разведку ГРУ. Это совпало с прибытием в Польшу директора ЦРУ Вильяма Бернса, который провел встречи с президентом страны Анджеем Дудой и его коллегами, на которых рассмотрение вопросов национальной безопасности страны было на первом месте.

В то же время служба контрразведки Италии помогла избежать убийства министра обороны страны Гвидо Крозето. Как стало известно, за убийством стояла российская сторона, не много ни мало, бывший президент РФ, действующий заместитель Владимира Путина в СНБО России Дмитрий Медведев. Появилась информация, что Медведев пообещал российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера 15 миллионов долларов за ликвидацию Гвидо Крозето в связи с его позицией военной поддержки Украины против российской агрессии. Об этом пишет итальянская газета Il Foglio.

Россия продолжила свои провокации и в другом направлении. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper вылетел со своей базы в Румынии для выполнения плановой разведывательной миссии. Хотя дроны Reaper могут нести ракеты Hellfire, в то время американский беспилотник не был вооружен. Он летел на высоте 7,6 км в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, в 120 км к юго-западу от Крыма с включенным транспондером, когда его перехватили два российских истребителя.

В течение примерно 30 минут два российских самолёта совершили 19 сближений с беспилотником и в течение последних трёх или четырех раз слили на беспилотник топливо. Столкновение произошло во время последнего подлёта, когда один из двух СУ-27 на большой скорости приблизился к беспилотнику сзади, а оказавшись под дроном, слегка приподнялся и ударил о задний винт MQ-9. Одна из лопастей винта MQ-9 погнулась и произошло его крушение в результате, как заявили в США, "полной некомпетентности" российского пилота, чьи действия были "совершенно абсурдными". Российский Су-27, повредивший американский MQ-9, вылетел из оккупированного Крыма, авиабазы ​​Бельбек, что рядом с Севастополем.

Во время встречи-протеста американских высокопоставленных лиц, посол России в США Антонов заявил, что американская сторона поступила бы точно так же, если бы российский беспилотник летел в сторону Вашингтона. Только американский дрон не летел в сторону Москвы, а находился в нейтральном пространстве в центре Чёрного моря, а ближайшее побережье находилось в 120 километрах, и не столичного российского города, а незаконно временно оккупированного Крыма. Именно поэтому американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грей предложил Белому дому, который, по его мнению, отреагировал слишком мягко, в качестве ответного шага, сбить российский летающий объект тоже где-нибудь в нейтральном пространстве. На это, посол Антонов ответил, что Россия будет рассматривать преднамеренное нападение на самолёты РФ в международном воздушном пространстве как нарушение международного права и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе, при том, что Москва хочет стремиться к конфронтации.

Кремль якобы "не ищет конфронтации", но занимается открытыми провокациями, и чуть ли не впервые за последнее время вспомнил о международном праве, на которое юристы по диплому и образованию Владимир Путин и Дмитрий Медведев откровенно плюют, объявляя его "не соответствующим состоянию действительности на местах". В том смысле, что существующее международное право не признает никаких аннексий Россией чужих территорий, таких как украинские Крым, Донбасс, части Херсонской и Запорожской областей. Нынешняя позиция официальной Москвы в отношении вопросов войны и мира весьма далека от действующего международного права. Кремль упоминает о нём лишь только тогда, когда нужно защитить собственные интересы, и напрочь забывает, когда нагло нарушает интересы других стран.