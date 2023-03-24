Бывший руководитель аэропорта "Борисполь", эксперт транспортной отрасли Евгений Дыхне рассказал малоизвестные подробности дела против него

Профессиональная деформация – это когда читаешь очередной заголовок от НАБУ и САП о разоблачении преступной группировки во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которой нанесен ущерб государству на сумму свыше 0,5 млрд грн, и спрашиваешь себя: "Интересно, а рецензию на оценку в этом кейсе тоже Фонд госимущества делал? И признал ли он себя потерпевшим?

Еще задолго до своего "похода в ВАКС" в 2019 году я был активным критиком Фонда госимущества Украины (далее ФГИ) как института и его архаических процедур. Я говорил это и тогда, когда многие еще были очарованы флером широкой, хоть и не всегда искренней, улыбки его тогдашнего руководителя.

Пока оценку (не)эффективности деятельности Фонда госимущества предоставил уже и ВАКС, назвав в моем приговоре его работников "некомпетентными и неэффективными", а процедуры по аренде государственного имущества "достаточно громоздким механизмом". Правда, ответственность за действия "некомпетентных и непрофессиональных" работников Фонда госимущества ВАКС переложил на меня . Здесь – подробный разбор от адвоката ЮФ "Миллер" Алексея Носова.

В моем деле речь идет о периоде 2015-2016 годов, когда ФГИ проводил конкурсы по аренде государственного имущества непрозрачно и закрыто. Аукцион проходил вживую между участниками, допущенными к конкурсу, путем поднятия рук. Информация о потенциальных объектах аренды размещалась в печатном выпуске "Ведомостей приватизации", который выпускался тиражом 400 штук.

Надо признать, что именно во время работы Д. Сенниченко и его команды в процедурах ФГИ по аренде государственного имущества произошли существенные улучшения – она стала полностью диджитализованной. Кроме того, к обязательным условиям участия в конкурсе по аренде государственного имущества добавили требование о гарантийном платеже, которое помогло существенно уменьшить проблему недобросовестных участников, которые приходили на конкурсы, чтобы их срывать. Кстати, в одном из эпизодов моего дела ВАКСом как раз рассматривалась проблема срыва конкурсов. Чтобы не допустить очередной срыв конкурса на аренду, аэропорт "Борисполь" предлагал ФГИ ввести для потенциальных участников именно этот гарантийный взнос как дополнительное требование. Тогда его обязательность еще не была установлена законодательно. Но суд "отклонил мои доводы по поводу архаичности национального законодательства, положения которого по существу вредят коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь", и оценил эти действия как способ затягивания законного конкурса по аренде, а само требование о введении гарантийных взносов назвал надуманным.

Я искренне верю, и мы с командой адвокатов работаем над тем, чтобы эта ошибка была исправлена в апелляции.

Теперь, пользуясь возможностью высказаться на юридическом ресурсе, хотел бы акцентировать внимание на еще одном малообсуждаемом аспекте деятельности ФГИ. Это оценки стоимости имущества, которые, как выяснилось, активно используются в уголовных производствах для дальнейшего начисления ущерба судебными экспертами.

Конечно, буду говорить на примере своего дела.

Предметом судебного разбирательства были два договора предварительной аренды – заведение общественного питания и магазин по продаже прессы. Это были два (2) из ста пятидесяти одного (151) договора, подписанных в разные годы разными директорами аэропорта. Цены для договоров предварительной аренды устанавливались не Евгением Дыхно, а по результатам оценки такими же аккредитованными в ФГИ оценщиками.

Итак, схема такова: 1) оценщик, аккредитованный ФГИ, привлекается постановлением детектива НАБУ в качестве специалиста для предоставления отчета об оценке имущества (далее — Отчета). 2) в случае, если речь идет о государственном имуществе, ФГИ предоставляет рецензию, определяющую возможность дальнейшего использования данного Отчета в соответствии с классификацией по Национальному стандарту; 3) судебный эксперт в рамках экономической экспертизы, выполняя функцию калькулятора, вычитает из большего числа (суммы, начисленной в Отчете) меньшее число (суммы в договоре).

В моем случае оценщик в 2019 году по заказу НАБУ пытался оценить стоимость права аренды в аэропорту "Борисполь" в 2016 году. Вместо того чтобы просто взять цены на аналогичные объекты в "Борисполе", которые на тот момент были переданы в аренду по процедуре ФГИ (например, duty free и заведения питания в режимной зоне), он оценивал конкурс в аэропорту "Львов" 2018 года.

Почему? Ибо "правильные" аналогичные договоры для базы сравнения оценщику предоставил детектив НАБУ как заказчик оценки. "Правильного" оценщика детективу НАБУ порекомендовал ФГИ, возглавляемый тогда известным "другом" и разоблачителем НАБУ, а ныне – главой преступной группировки ( ссылка на гражданский иск за подписью Сенниченко ).

Сам оценщик никакого анализа рынка не производил; как передается государственное имущество в аренду – не знал; пассажиропоток его не интересовал; ретроспективная оценка его не смущала.

Детективу НАБУ, наверное, "не нравились" цены в действующих в 2016-2018 годах договорах аренды, заключенных с ФГИ, на заведения duty free и рестораны, потому что они были аналогичными или ниже, чем в предыдущих договорах. Поэтому детектив НАБУ с осознанной избирательностью не предоставил их для сравнения оценщику. А суд, с осознанной избирательностью, проигнорировал эти же аналогичные договоры и цены у них, предоставленные стороной защиты.

И вуаля – государство недополучило… (подставляете нужное число) миллионов гривен. А главное – никакой ответственности для оценщика за его "произведение на свободную тему" вместо экспертных экономических расчетов. Формально судебный эксперт предупреждал об уголовной ответственности, но привлечь к ней его невозможно, потому что он сам расчеты не осуществлял, а лишь подтвердил правильность арифметических действий.

И этот порочный круг разорвать невозможно, потому что в моем конкретном случае ФГИ по постановлению детектива НАБУ еще признан потерпевшим. Следовательно, негативная рецензия ФГИ на Отчет оценщика, аккредитованного ФГИ, сделала бы невозможным дальнейшее использование этого Отчета при начислении размера убытков судебным экспертом.

Что можно получить в результате такого каскада коллективной безответственности под эгидой ФГИ – смотрите и читайте дальше на примере оценки права аренды помещений в аэропорту "Борисполь", осуществленной С. Максимовым ОДО "Гильдия оценщиков Украины" ( Отчет "Гильдии" и рецензия ФГИ на него ) .

В ходе судебного разбирательства С. Максимов был допрошен в качестве свидетеля. Полное видео допроса – по ссылке . Для тех, у кого нет двух часов на просмотр, здесь приведу короткие цитаты.

1. "— Скажите, пожалуйста, каким образом к вам за услугами обратилось НАБУ?

- Насколько я помню, они обратились в Фонд госимущества, а он порекомендовал ко мне обратиться.

– Откуда вам это известно?

– Так мне объяснили".

2. "— Скажите, пожалуйста, почему вы не сравнивали стоимость аренды помещений в «Борисполе», например, с аэропортом Одесса?

- Мне предоставляли данные, я сам как оценщик не мог обращаться, это же такая конфиденциальная информация. Вот он (детектив НАБУ. – Ред.) мне предоставил такую информацию Львова, я сейчас не могу сказать, почему Одессу, Днепр не предоставляли.

- Ну я спрашиваю в контексте того, что Одесса по пассажиропотоку ближе (к "Борисполю". - Ред.), чем Львов. То есть правильно ли я вас услышал, что вы пользовались документами, которые вам предоставил детектив?

- Да".

3. "- Скажите, пожалуйста, если бы вам предоставили другие договоры, соответствующие целевому назначению помещения, была бы оценка другой?

- Вы сами понимаете, что ясно, что другая, я не утверждаю, что была бы та же оценка.

– Скажите, пожалуйста, почему именно в качестве базы оценки вы выбирали договоры аренды 2018 года, а не 2016, которые были заключены фактически в 2016 году и действовали на момент оценки?

– Я использовал ту информацию, которая у меня была".

4. "- Скажите, пожалуйста, предоставлялась ли вам информация, как часто договоры аренды заключаются без проведения аукциона? Потому что у вас в отчете есть фраза: "В случае помещений, балансодержателем которых является аэропорт "Борисполь", договоры аренды преимущественно заключались в результате конкурса?". Так по каким данным вы это утверждали?

– Я вообще не знал, каким образом в аэропорту передаются в аренду помещения. И мне сказали, что сначала определяется специальная стоимость, на основании нее заключается специальный договор, а затем проводятся через некоторое время конкурсы, ну и сказали, что помещения, которые пользуются повышенным спросом, как раз в результате конкурса передаются арендаторам.

– А как они вам это сообщили?

- В устной (форме. – Ред.).

– А кто конкретно вам это сообщил, вы помните?

– Сейчас это не могу сказать, ну и это сам детектив утверждал, что он исследовал эту информацию, говорил, что в основном передаются через конкурсы.

- То есть, правильно ли я вас понимаю, какой-либо аналитической работы по этому поводу вы не делали? Это просто утверждение детектива и Фонда госимущества?

- Ну да! Там у меня так и написано, это просто способ передачи в аренду".

5 ." — Скажите, пожалуйста, а вы проверяли 2014 – 2015 – 2016 год. Откуда вам это известно?

- Я говорю — вы сравните!

– А вы этого не делали?

– Ну у меня такой задачи не было”.

6 . "— Понимали ли вы состояние помещения по состоянию на 2016 год?

– Поскольку это аэропорт, я понимал, что они были не хуже.

– А из каких сведений вы это взяли?

- Ну чем новее имущество, тем оно лучше. Смотрите, право аренды определялось путем сравнения уже передаваемых прав аренды. И на основании этого я все это делал. И эти права аренды, когда мне ФГИ предоставил, они тоже были на 2019 год. А на ту дату, на приближенную дату оценки, потому что вы спрашиваете о ретроспективной оценке, а ведь я пользовался и ретроспективными данными, которые мне предоставил Фонд.

– А какие именно ретроспективные данные, если у вас в таблице исключительно 2018 год договора аренды, 2016 года там нет?

– Ну 2018-й, а мы проводили в 2019 году, это уже ближе к этому. Вот я имел в виду, что предоставили".

7. ” – Скажите, пожалуйста, влияет ли пассажиропоток на стоимость аренды?

– Ясно, что влияет.

- Скажите, пожалуйста, знакомились ли вы с показателями пассажиропотока в аэропорту "Львов" и "Борисполь" за период, в который вы оценивали стоимость аренды?

– Нет.

– Почему?

- У меня стоял вопрос просто сравнить эти арендные ставки, которые были по заключенным договорам, пассажиропоток там был одинаков казалось и стабильным."

8. "- Скажите, пожалуйста, были ли в вашей профессиональной деятельности случаи, когда проведенная вами оценка по результатам рецензирования признавалась некачественной, непрофессиональной и не может быть использована?"

- Да, что касается "Гильдии оценщиков", то действительно был такой случай. …но по факту, там не секрет, что были звонки прямо из Минюста к заместителю главы Фонда, чтобы вообще оценщиков лишить. Это давление было, но экзаменационная комиссия — это коллегиальный орган, она это выдержала, да, был такой случай".

9. "- А есть ли какая-то разница между проведением оценки в пределах уголовного производства или по заявлению, например, публичного лица?

- Ясно, что чувствуется степень ответственности, насколько основательно/не основательно исследование. Это измеряется и деньгами, которые платят тебе за экспертизу. Просто если стоит факт просто установки, то ответ был дан. А насколько она основательна, это мое личное видение. Я пытался давать объективный ответ. Но действительно, что последствий этого Отчета я не мог предвидеть. Я не думал, что я буду перед вами выступать. В таких случаях ясно, что лучше отказаться, потому что это лишняя трата времени".

10. ” – А имеете ли вы право направлять запросы?

– Конечно.

- В Фонд, например, в аэропорт "Львов", в аэропорт "Борисполь" направлять запрос? Требовать информацию?

– Право есть! Кто ответит? Вы можете направлять куда угодно".

11. "- Скажите, пожалуйста, повлияла бы на результат вашей оценки информация о том, что за период 2016-2018 годов в аэропорту "Борисполь" в режимной зоне действовал договор ФГИ с ООО "Аэро Ресторанс", предоставлявших услуги питания. У них были рестораны, которые сдавались по стоимости в 2016 году — 1400 грн/кв. м, в 2017 году — 1600 грн/кв. м, в 2018 году — 1700 грн/кв. м, что примерно 400 тыс. грн за 315 кв. м, если мы сравниваем с "Кофе Бар Плюс". Если бы вам предоставили эту информацию, изменилась бы ваша оценка?

– Изменилась бы. Ясно, что я бы принял ее во внимание". (без того, чтобы принять во внимание вышеупомянутые данные, С. Максимов из ОДО "Гильдия оценщиков Украины" в своем Отчете насчитал, что стоимость аренды помещений за первый месяц договора по состоянию на 29.04.2016 года должна составлять 1 357 624,76 грн за 315 кв. м, или 4 309,91 грн/кв. м .)

12. "- Вы сообщили также, что не могли ничего затребовать у Фонда, потому что "кто вы такой". Скажите, пожалуйста, то, что вы аккредитованы ФГИ как оценщик — это дает вам какие-то права затребовать информацию?

- Право есть, но его нужно осуществить. Но их реализация… мне было проще, поскольку заказчиком было НАБУ, обратиться к ним — если может предоставить, дает, если нет, то нет.

– Скажите, пожалуйста, обращались ли вы к детективу в таком случае за дополнительными договорами по другим аэропортам, по другому периоду времени?

– Да, он мне предоставил только по Львову".

13. ” – Что вы у него еще спрашивали, чего он вам не предоставил?

- Предоставить информацию по другим аэропортам.

– Он не предоставил?

- Ну не предоставил, предоставил мне только Львов".

14. "- Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что информация о результатах конкурса ФГИ — она непубличная?

– Не знаю, я этот вопрос не исследовал".

15. "- Скажите, пожалуйста, каким именно документом вас привлекли в качестве специалиста? Это было письмо-обращение, постановление, определение?

- Договор.

- То есть постановления о назначении вас как специалиста вы не видели?

– Нет".

В рамках судебной экономической экспертизы судебный эксперт Н. Петренко тоже самостоятельно никаких расчетов не производила, потому что не является оценщиком, аккредитованным в ФГИ, а значит, не имеет права осуществлять такие расчеты. Из-за отсутствия специальных знаний по оценке имущества она не способна была также критически оценить качество Отчета и работы С. Максимова из ОДО "Гильдия оценщиков Украины". В ходе судебного допроса Н. Петренко откровенно констатировала, что вычла из суммы, выведенной в Отчете в 2019 году, фактическую сумму договора, заключенного в 2016 году, и умножила на весь период действия договора.

Все аргументы защиты по абсурдности подхода специалиста С. Максимова и судебного эксперта Н. Петренко к расчету, а также альтернативные экспертизы защиты не только отвергнуты судом, но им даже не дана оценка в приговоре.

Затем ВАКС "путем несложных математических расчетов" устранил ошибки судебного эксперта ( ссылка на дополнительную экспертизу ), допущенные ею в судебной экономической экспертизе. И вот – мы с Олесей Васильевной (это моя "помощница") уже должны государству 10 миллионов гривен "упущенной выгоды" по гражданскому иску ФГИ в рамках уголовного производства.

К сожалению, уровень экономической (не)образованности и базового непонимания основ бизнес-процессов является проблемой, которую нельзя решить в рамках одного судебного процесса и на примере только аренды в аэропорту "Борисполь". Считаю, что, чем больше аналогичных кейсов станут публичными, тем скорее проблема сдвинется с места. Ведь о недостатках начисления ущерба и оценки имущества в уголовных производствах НАБУ/САП не принято говорить вслух, потому что "все все понимают", но боятся выйти с публичной критикой.

Мы решили сделать наш процесс полностью доступным для профессиональной среды и общественности, поэтому будем постепенно выкладывать в публичный доступ все материалы судебного разбирательства суда первой инстанции.