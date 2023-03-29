Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко подробно рассказал о потерях россиян в Украине и предположил, когда силы врага истощатся полностью

По потерям российских оккупантов. Сегодня я уже публиковал радостный факт, что в марте у РОВ (российских оккупационных войск — ред.) состоялся новый рекорд, а именно, по состоянию на 29 марта — 22 450 тел. Но в общем контексте потерь следует отметить, насколько эти потери существенны для РОВ.

Прежде всего, отмечу, что реальные потери у РОВ намного больше, ведь мы должны понимать, что существуют санитарные невозвратные (убитые) и возвратные (раненные) потери, а так же — пленные. Но помимо потерь имеются и другие моменты, требующие восполнения — компенсации л/с в зоне БД и о них редко говорят.

Например, когда подразделение утрачивает боеспособность его требуется выводить для восстановления оной. А заменить чем? Другим подразделением. Ротация — аналогично, необходимы подразделения на замену. То есть, компенсация не прямых потерь, но требующая ресурса.

В целом, компенсационный ресурс РОВ в месяц уже превышает 50 тыс человек. То есть, убитые, раненные, пленные, на восстановление боеспособности и ротационные потребности каждый месяц требуют более 50 тыс тел. И вот тут, самое интересное. Согласно имеющейся от ГУР МО информации, в месяц мобилизационный потенциал РОВ составляет 20 тыс тел. То есть, мобилизационный потенциал ежемесячно проседает у РОВ в 2,5 раза. Это в свою очередь поглощает имеющиеся резервы, причём невозвратно.

Таким образом, при такой динамике роста потерь и неизменной динамике мобилизационных процессов, компенсационный функционал РОВ себя исчерпает уже в мае. Это приведёт к тому, что подразделения РОВ невозможно будет полноценно комплектовать по л/с, не говоря уже о технической компоненте.

Если к тому периоду в россии не развернут очередную мобилизацию, в перспективе, утратившие функционал боеспособности подразделения, сразу на этапе формирования, не смогут не то, чтобы вести наступательные действия, но и даже оборонные. Но это только в этом случае.