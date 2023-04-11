Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк, чего ждать россиянам от "электронной мобилизации"

Сегодня в РФ начата подготовка ко второй волне мобилизации.

В законодательство России вносятся изменения о создании реестра военнообязанных, а вдобавок к бумажным появляются "электронные" повестки. Эти повестки будут размещаться в реестре и рассылаться через портал "Госуслуги". Получил ты повестку или нет — неважно, государство максимум через 7 дней будет считать, что получил. Начнет с запрета выезда за границу, затем ограничит возможность ведения бизнеса, регистрации авто и недвижимости, а также получения кредитов. Вслед за этим, вероятно, подтянутся и какие-то уголовные наказания.

Когда это заработает — неясно.

Если они вначале втихаря создали все программное обеспечение и подготовили соответствующую инфраструктуру, а сейчас под это подгоняют законодательную базу, может заработать скоро.

Если же только после принятия законопроекта начнут ваять реестр и настраивать его связь с военкоматами и "Госуслугами", заработает все это хз когда.

В любом случае непохоже, что запустят "электронную мобилизацию" в ближайший месяц. В РФ 1 апреля начался плановый весенний призыв, и абортировать его на старте вряд ли станут. А два потока одновременно не потянут.

Мобилизация — болезненная для Кремля процедура, хоть электронная, хоть нет. По идее ее нужно было начинать еще зимой, но нет. Тянут, потому что на первую волну народ среагировал крайне х*еново, а сейчас реакция станет только хуже. Поэтому оттягивают это удовольствие как могут.

Возможно Путин и Ко хотят посмотреть на начало давно анонсированного весеннего наступления ЗСУ, а потом уже что-то решать. В стиле "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".

Для нас это только в плюс. РФ упустила возможность заранее нагнать стадо мобиков на оккупированные территории.

А теперь хотят немного компенсировать это отставание с помощью "военной цифровизации". Чтобы от нажатия кнопки "старт" до приема необходимой клиентуры в военкоматах прошло как можно меньше времени.

Дальше фантазировать не буду, давайте дождемся реализации хотя бы первого этапа.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.