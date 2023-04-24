Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, как Запад будет дальше поддерживать Украину

"Рамштайн" 21 апреля 2023 года оказался самым непубличным за всю историю этого формата.

Но то немногое, что было озвучено "по горячим следам" в пятницу сразу после заседания, позволяет говорить, что в военной поддержке Украины намечаются такие тенденции:

- Маховик поставок средств ПВО на самом деле набирает обороты, и здесь речь как о советских, так и о западных комплексах из источников разного уровня "экзотичности".

Например, в открытом доступе появились данные о том, что, вероятно, Иордания дала для ВСУ свои зенитные ракеты до комплексов малой дальности "Оса-АКМ" (важных и для прикрытия войск на фронте, и для борьбы с Shahed-136/131).

В то же время новосформированная 88-я механизированная бригада официально показала, что имеет шведские комплексы малой дальности RBS 70, там, где ракета наводится на цель по лазеру, а для управления стрельбой есть отдельная РЛС с дальностью до 40 км.

Здесь следует понимать, что в случае с западными средствами ПВО лимит задают текущие запасы и мощности производства. А в случае с советскими придется "черпать" арсеналы не только Восточной Европы, но и Магриба (Северная Африка, — ред.) и Ближнего Востока.

Но дальше следует указать на такую "экзотику": когда Воздушные Силы официально "светили" NASAMS и IRIS-T SLM, то оба эти комплекса были в "пустынном" камуфляже, и это все на фоне заснеженной местности. Очевидно, не просто так, а потому что США и Германия отдали те "изделия", которые изначально предназначались именно для ближневосточных покупателей.

- Если "Рамштайн" 21 апреля оказался "авиационным", по факту это станет известно где-то за 1-3 месяца.

Давайте вспомним вот такой тайминг. 9-й "Рамштайн" 14 февраля 2023 должен был стать "авиационным", но после заседания его участники никаких решений по самолетам публично не объявили, и это вызвало волну разочарования в нашем обществе.

Но несколько больше, чем через месяц, то есть в конце марта – начале апреля, Словакия и Польша резко голосили о факте передачи нам своих советских МиГ-29, а еще через пару недель появились детали, насколько сложной технологически оказалась доставка этих истребителей для ВСУ.

Судя по всему, процесс по МиГ-29 для ВСУ от поляков и словаков начался чуть ли не сразу после того самого "Рамштайна" 14 февраля, который оказался "авиационным".

То, что после 11-го "Рамштайна" 21 апреля Марк Милли заявил о "фокусе" США именно на поставку в первую очередь зенитных ракет и средств ПВО для ВСУ, отнюдь не означает, что другие страны-участники НАТО не готовы дать нам свои F -16, например – те же Дания и Голландия, у которых есть такие "лишние" самолеты. Речь шла о "решении по западным истребителям к лету", вот такой тайминг и придется выдержать.

- "Танковая коалиция" становится историей не только о регулярности поставок Leopard 2 и других танков западного образца или западных модернизаций для ВСУ, но и об очертаниях оборонной промышленности Украины и Европы после победы над рашистами.

Очевидно, что на этой стадии исторического развития цивилизованный мир дошел до идеи, что механизмы коллективной безопасности должны предусматривать также и механизмы коллективного военного производства.

Своеобразным "пионером" в этой истории стала Польша, которая взялась для ВСУ ремонтировать Т-64, что производились до сих пор только в Харькове, а ремонтировались во Львове.

Но сами поляки здесь для себя размышляют так, что если они преодолеют технологический барьер с Т-64, то смогут взять новую высоту и покорить, например, рынки стран Африки, использующие советское оружие.

В то же время и немцы ускоряют производственный цикл по восстановлению тех же Leopard 2.

Так как, например, если в рамках прошлогодних договоренностей ФРГ должна была поставить по 14 танков чехам и словакам где-то в течение 1,5 лет, то теперь в рамках инициативы от Дании и Нидерландов 14 машин Leopard 2 для ВСУ немецкая промышленность должна возобновить и поставить где-то до конца 2023 года, то есть минимум вдвое быстрее.

Отдельно интересно смотрится история с Центром по ремонту Leopard 2 для ВСУ в Польше. И предложение Чехии ремонтировать на своих мощностях советские ББМ нашего войска.

Поддержка Украины вышла на длительные и стратегические контуры. Это будет определять содержание и уровень непубличности следующих заседаний в формате Рамштайн.

Источник: сообщение Киричевского в Facebook.