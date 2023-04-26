Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" — о политической позиции американского истеблишмента

В США появился двухпартийный проект резолюции Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Это – важный и своевременный рамочный документ для формирования американской позиции по поводу формата окончания войны в Украине. В последнее время небольшая часть американских политиков, преимущественно относящаяся к "трампистской группе", делает заявления по поводу возможного компромисса с россией, в том числе допускает замораживание боевых действий с фиксацией линии соприкосновения.

В американской прессе также периодически появляются публикации о наличии различных планов мирного урегулирования, в том числе противоречащих национальным интересам Украины и заявленным целям на полное восстановление территориальной целостности.

В таких условиях появление официального документа в Конгрессе должно продемонстрировать политическую позицию американского истеблишмента. Документ довольно детализован и в большинстве позиций совпадает с формулой украинского президента Владимира Зеленского "10 шагов к миру".

Его ключевые положения – восстановление международно признанных границ 1991 года, выплата репараций для восстановления Украины, привлечение к ответственности руководства рф за развязанную агрессию. В качестве гарантий послевоенной безопасности прямо называется членство в НАТО. Этот пункт особенно важен накануне саммита НАТО в Вильнюсе, на котором Украина ожидает важных для себя решений.

Проект резолюции подан членами Конгресса от обеих партий – и это очередная демонстрация двухпартийного консенсуса по поддержке Украины. Подобные документы являются следствием комплексной дипломатической работы и политики "одного голоса" в международных делах. В разработке и презентации проекта принимали участие и посол Украины в США Оксана Маркарова, и третий президент Украины Виктор Ющенко, и многие другие представители нашей страны. Теперь нас ожидает следующий этап – реакция на проект от ключевых американских политиков, и его рассмотрение в официальных органах Конгресса. Украинский вопрос остается в приоритетах американской политики, и теперь важно правильно его сопровождать в условиях приближающихся президентских выборов.