Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа" — о развитии событий

Май обещает быть более чем жарким и насыщенным в смысле разнообразных событий, связанных с российско-украинской войной.

На календаре только 5 мая, а их уже – очень много. И атака на гипермаркет в Херсоне, где погибли многие мирные жители, и беспилотники над Кремлем.

Сегодня истерическое заявление сделал Пригожин о якобы запланированном выходе "вагнеровцев" из Бахмута.

Что-то прогнозировать при столь динамичном развитии событий сложно. Одно можно сказать точно – война продолжается, как и активные боевые действия. Мы видим, как враг последние дни пытался атаковать ракетами и дронами Киев, Одессу, другие регионы.

Прогноз в этом случае только один – мы не должны расслабляться, потому что от Кремля можно ожидать всё, что угодно. Может не быть обстрелов неделями, а затем оккупанты посреди ночи запускают несколько десятков ракет.

Что касается контрнаступления ВСУ, то оно, конечно, будет. Но узнаем мы об этом, когда оно уже начнется. И это правильно. По-другому – никак.

Если затрагивать внутриполитический вопрос, то, конечно, важно обеспечение ВСУ всем необходимым. А еще – возврат выплат 30 тысяч военным.

Активно продвигаю эту тему и надеюсь, что Верховная Рада в этом месяце найдет силы разблокировать законопроект, не позволяющий заработать этим выплатам.