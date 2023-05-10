Украинский журналист и соучредитель партии "Демократический Топор" Виктор Трегубов рассказал о том, почему нельзя отправлять в ВСУ в качестве наказания

В ВСУ нет штатной должности "копатель окопов" или "проштрафившийся долбень". В ВСУ нет стройбатов и штрафбатов. А также нет загрядотрядов. В ВСУ нет особого места для сцыкунов или хулиганов.

ВСУ не является и не может являться аналогом исправительной колонии. Задача ВСУ — не перевоспитывать плохих парней, а освобождать оккупированную территорию Украины.

Посылая в ВСУ гопоту, борзоту и любителей Лепса, вы тупо подставляете солдат и унижаете добровольцев. Это отвратительно, это низменно, это просто опасно как для них, так и для тех, кому с ними служить и кому ими командовать.

Я уже устал повторять это, но надо. Прекратите. Выскребите это сталинское дерьмо о наказании окопом из своих мозгов. Имейте хотя бы капельку ума и уважения к ВСУ.