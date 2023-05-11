Укр

Почему первыми, кто передал нам дальнобойные ракеты, стали именно британцы - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Украина получит ракеты Storm Shadow от Великобритании Новость обновлена 11 мая 2023, 18:02
Украина получит ракеты Storm Shadow от Великобритании. Фото Скриншот видео

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" объяснил, почему именно Великобритания стала первой, кто передала Украине дальнобойные ракеты

Я во всех своих выступлениях всегда говорил – первыми, кто передаст нам дальнобойные ракеты, будут британцы. Они первыми передали нам тяжелые танки, первыми передадут и ракеты.

Как видим, прогноз оправдался, разве что я ошибся только в сроках. Думал, что это произойдет ближе к середине лета.

Все очень просто: при всем моем большом уважении к американской поддержке, у британцев все же нет республиканцев и демократов, и нет Трампа. У них есть международные интересы, имеющие полный двухпартийный консенсус. Эти интересы изложены в руководящих документах и Украине там отведена соответствующая роль. Больше ничего не нужно. На все остальное: лицо Путина, российский газ и тому подобное британцам просто плевать.

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Теги:
#Великобритания #Военная помощь #Ракети