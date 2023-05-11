Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" объяснил, почему именно Великобритания стала первой, кто передала Украине дальнобойные ракеты

Я во всех своих выступлениях всегда говорил – первыми, кто передаст нам дальнобойные ракеты, будут британцы. Они первыми передали нам тяжелые танки, первыми передадут и ракеты.

Как видим, прогноз оправдался, разве что я ошибся только в сроках. Думал, что это произойдет ближе к середине лета.

Все очень просто: при всем моем большом уважении к американской поддержке, у британцев все же нет республиканцев и демократов, и нет Трампа. У них есть международные интересы, имеющие полный двухпартийный консенсус. Эти интересы изложены в руководящих документах и Украине там отведена соответствующая роль. Больше ничего не нужно. На все остальное: лицо Путина, российский газ и тому подобное британцам просто плевать.