Историк, дипломат и бывший посол Украины в Хорватии и БиГ Александр Левченко специально для "Телеграфа" прокомментировал ход и итоги саммита "Большой семерки" в Японии

В японском городе Хиросима состоялся саммит президентов и глав правительств стран G7 . На нем присутствовал премьер Японии Кисида Фумио как хозяин, также в нем приняли участие президент США Джо Байден, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме лидеров стран G7, в саммите приняли участие главы Индонезии, Индии, Южной Кореи, Бразилии, Австралии и Вьетнама. Специальным гостем был президент Украины Владимир Зеленский .

Клуб элитных и передовых государств G7 стал площадкой для коллективных действий против российской военной экспансии в Украину и другие соседние страны. Кремлевская клика не ожидала объединенного сопротивления передовых государств московской гегемонии. Россия сейчас осталась почти одинокой в своих планах экспансии, за исключением нескольких стран мира. Вместе с ней Беларусь лукашенко, которая вынуждена быть со всеми движениями россии, но Александр Григорьевич время от времени делает вид нейтралитета, что, конечно, очень раздражает путина, который просто ждет, когда лукашенко уйдет в мир иной к своему бывшему министру иностранных дел Владимиру Макею, которого российские спецслужбы отравили за проевропейскую позицию. Поэтому лукашенко, осознавая эту опасность быть устраненным с политической сцены какой-нибудь странной болезнью, вынужден играть в свою игру в очень ограниченном политическом пространстве. Он даже поклонился китайскому лидеру Си, чтобы, возможно, тот как-то защитил его от вероятного отравления россиянами. Сейчас американская сторона призвала официальный Минск освободить всех 1500 политзаключенных.

Все лидеры G7 оказали политическую поддержку формуле мира, озвученной украинской стороной на саммите G20 в Индонезии. Это мирный план президента Зеленского по десяти пунктам. G7 выразила полную поддержку Киеву и осудила военную агрессию российской федерации. Президент Украины провел отдельные встречи с президентом Франции, премьерами Италии, Великобритании, Канады, Японии, федеральным канцлером Германии, президентом Европейского совета. Особенно важна была встреча с американским президентом. Также состоялись отдельные встречи украинского лидера с главами правительств и государств Индии, Индонезии и Южной Кореи в качестве влиятельных членов международного сообщества и G20. Основная часть переговоров посвящена достижению мира в Украине и реализации формулы мира.

Лидеры стран G7 пообещали продолжать поддержку Украины, в том числе военную, поскольку обеспечили необходимое финансирование для борьбы с россией в рамках бюджета на этот год и начало 2024 года. Они подчеркнули, что предпринимают новые шаги для обеспечения провала незаконной агрессии россии против суверенного государства Украина и поддержки украинского народа в его поисках справедливого мира на основе уважения международного права. Лидеры G7 подчеркнули, что сотрудничают с другими странами, чтобы остановить поток товаров и технологий из государств G7 в россию через третьи страны.

Британский премьер-министр объявил о запрещении любого импорта российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Лидеры G7 на саммите снова призвали рф полностью вывести свои войска из Украины. Кремль начал эту войну и может ее закончить. Справедливый мир не может быть достигнут без полного и безусловного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв к миру. Заявление, принятое на месте, где в 1945 году была свергнута первая ядерная бомба, предупреждает россию о недопустимости самой угрозы использования ядерного оружия.

Президент США Джо Байден на саммите заявил, что его страна одобрит план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 . Это шаг США для отправки F-16 в Украину. Американский лидер сказал, что решение о том, когда, сколько и кто построит эти истребители, будет принято в ближайшие месяцы, пока обучение пилотов будет продолжаться. Этот тренинг будет проходить в Европе и начнется в ближайшие недели.

Зеленский встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Это первая их встреча с начала российского вторжения. Моди, который до сих пор отказывался осуждать вторжение, сказал, что Индия сделает все возможное, чтобы помочь прекратить войну. "Война в Украине — это большая проблема, которая имела много последствий для всего мира. Но дело не только в экономике или политике. Это вопрос гуманности", — сказал премьер Индии.

А в обращении к японскому народу президент Украины отметил, что войне не место в этом мире. Но ее начала россия, и агрессор должен проиграть. Каждый в мире должен уважать государственные границы, достоинство других наций и защищать справедливость. За это борется Украина и все нормальные люди на нашей планете.