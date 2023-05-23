Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о последних событиях на фронте

Январь-май 2023 стал ремейком апреля-июля 2022. Детали отличаются, но суть одна и та же.

Тогда была "Битва за Донбасс", а сейчас "Большое наступление россии".

Перед первым сражением нас пугали окружением половины армии с помощью сходящихся ударов через Днепропетровскую область. Перед вторым — ударами с кучи направлений, в том числе из Беларуси и Белгородской области. Но ничего такого не было и близко.

В обоих случаях раш*стам удалось захватить только два города и каждый раз с серьезыми потерями.

В 2023 в роли Северодонецка выступил Соледар, Лисичанска — Бахмут, а катастрофической для российской бронетехники Белогоровки — Угледар.

Осталось понять, какие населенные пункты окажутся в роли Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска и Херсона.