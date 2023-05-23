Январь-май 2023 на фронте стал ремейком апреля-июля 2022: ждем новых "Херсона" и "Изюма" - Роман Шрайк
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк о последних событиях на фронте
Январь-май 2023 стал ремейком апреля-июля 2022. Детали отличаются, но суть одна и та же.
Тогда была "Битва за Донбасс", а сейчас "Большое наступление россии".
Перед первым сражением нас пугали окружением половины армии с помощью сходящихся ударов через Днепропетровскую область. Перед вторым — ударами с кучи направлений, в том числе из Беларуси и Белгородской области. Но ничего такого не было и близко.
В обоих случаях раш*стам удалось захватить только два города и каждый раз с серьезыми потерями.
В 2023 в роли Северодонецка выступил Соледар, Лисичанска — Бахмут, а катастрофической для российской бронетехники Белогоровки — Угледар.
Осталось понять, какие населенные пункты окажутся в роли Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска и Херсона.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.