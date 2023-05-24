Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний объяснил "Телеграфу" причину неотложного визита Лукашенко в Кремль

Белорусский диктатор александр лукашенко, побег которого с путинского парада 9 мая стал причиной разговоров о резком ухудшении здоровья самопровозглашенного президента Республики Беларусь, заявил 23 мая, что информация об ухудшении его здоровья якобы не соответствует действительности – и умирать он не собирается.

Примечательно, что заявление это сделано накануне очередного лукашенковского визита в Москву, анонсированного на 24 мая. Два диктатора намерены обговорить некие проблемы, которых, по словам лукашенко, не должно быть в отношениях их стран.

Напомню, что лукашенко не просто вынужден был сократить свой предыдущий визит в Москву, состоявшийся 9 мая, но и не появился на ряде мероприятий в Минске.

Неудивительно, что пошли слухи о его плохом состоянии здоровья. И даже рассматривался вопрос – кто может быть после лукашенко.

Вполне возможно, что нынешний визит в рф обусловлен не ближайшими планами рф по Беларуси (обещанное разворачивание там тактического ядерного оружия, непосредственное втягивание белорусов в военные действия), а разговор о преемнике лукашенко. О том, какая конфигурация может быть после того, как лукашенко, к примеру, по состоянию здоровья, утратит возможность даже номинального управления страной.

Это может быть именно разговор о следующем правителе Беларуси. Разговор неприятный для лукашенко, который явно хочет править до конца своей жизни. И любые разговоры о преемнике для него неприемлемы. А это значит, что он может и далее саботировать инициативы Кремля касательно формализованного втягивания Беларуси в войну против Украины. Пока, при том, что РБ предоставляет свою территорию для российских фашистских войск, сами белорусские войска формально в агрессии не задействованы.