Ключевые решения по завершению войны с россией уже приняты, однако схема не учитывает одного гнилого момента - Дмитрий Золотухин
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Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, заместитель министра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин рассказал, какие геополитические решения уже приняты западным миром
Итак, вчерашнее выступление Фрэнсиса Фукуямы на Киевском форуме безопасности Арсения Яценюка подтвердило мне, что ключевые геополитические решения о будущем нашего региона уже приняты.
Дальше будет происходить только их имплементация. Можно расслабиться и "не получать удовольствия". Эти тезисы были, по меньшей мере, дважды повторены и Фукуямой, и Киссинджером. А, следовательно, происходит просто форматирование инфопространства в ожидании этого результата.
1. ВСУ получает под контроль полностью Запорожскую и Херсонскую области, выход к морю и портам, блокирование пресной воды в Крым и огневой контроль за Керченским мостом
2. Путин начинает бояться, что с Крымом что-то случится и начинает идти на уступки, а именно…
3. Не сопротивляется вступлению Украины в НАТО. Страны НАТО принимают Украину в альянс в ходе достигнутого временного перемирия. В обмен на это Украина озвучивает непубличное и неофициальное обязательство не отвоевывать Крым
4. Устанавливается очень хрупкий баланс. Украину принимают в НАТО и в ЕС. Зеленского переизбирают на второй срок. Путина переизбирают на пятый срок. Байдена, как нобелевского лауреата мира, также выбирают на второй срок
Все в шоколаде…
Однако, эта шоколадная схема не учитывает одного гнилого момента. В перспективе последующих 10-15 лет война возобновляется с еще большей мощностью и уж точно приобретает мировой масштаб.
Ну что же…
Чего-то вспомнился конец фильма "Watchmen"
Особенно судьба Роршаха
Источник Facebook Дмитрия Золотухина
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