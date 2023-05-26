Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, заместитель министра информполитики (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин рассказал, какие геополитические решения уже приняты западным миром

Итак, вчерашнее выступление Фрэнсиса Фукуямы на Киевском форуме безопасности Арсения Яценюка подтвердило мне, что ключевые геополитические решения о будущем нашего региона уже приняты.

Дальше будет происходить только их имплементация. Можно расслабиться и "не получать удовольствия". Эти тезисы были, по меньшей мере, дважды повторены и Фукуямой, и Киссинджером. А, следовательно, происходит просто форматирование инфопространства в ожидании этого результата.

1. ВСУ получает под контроль полностью Запорожскую и Херсонскую области, выход к морю и портам, блокирование пресной воды в Крым и огневой контроль за Керченским мостом

2. Путин начинает бояться, что с Крымом что-то случится и начинает идти на уступки, а именно…

3. Не сопротивляется вступлению Украины в НАТО. Страны НАТО принимают Украину в альянс в ходе достигнутого временного перемирия. В обмен на это Украина озвучивает непубличное и неофициальное обязательство не отвоевывать Крым

4. Устанавливается очень хрупкий баланс. Украину принимают в НАТО и в ЕС. Зеленского переизбирают на второй срок. Путина переизбирают на пятый срок. Байдена, как нобелевского лауреата мира, также выбирают на второй срок

Все в шоколаде…

Однако, эта шоколадная схема не учитывает одного гнилого момента. В перспективе последующих 10-15 лет война возобновляется с еще большей мощностью и уж точно приобретает мировой масштаб.

Ну что же…

Чего-то вспомнился конец фильма "Watchmen"

Особенно судьба Роршаха

Источник Facebook Дмитрия Золотухина