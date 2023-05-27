Украина будущего – один из важнейших центров новой цивилизации - Анатолий Амелин
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Соучредитель Украинского института будущего – о результатах войны и новых возможностях, которые откроются для нашей страны после ее завершения
У меня для вас две плохие новости и две хорошие:
1. Украина победит в Войне с Россией. Это хорошая.
От нашей победы зависит, по сути, будущее всего мира, без преувеличения.
Западный мир готовится к войне с Китаем.
Си Цзиньпин искренне решил, что Тайвань при его жизни должен вернуться в Китай.
А Китай должен стать главной доминирующей страной, сменив США.
Победа Украины закладывает фундамент будущей расстановки сил. И Запад готов в это инвестировать любые ресурсы.
2. Украина – полигон. Это плохо.
Война в Украине выполняет для циничного мира несколько функций:
- максимальное ослабление России (военное, экономическое) как союзника Китая.
- Разрушение оси "Германия — Россия-Китай", которая технологически, финансово так и ресурсно, создавала для США критическую угрозу.
- Тестирование новых военных продуктов, тактик ведения боя для подготовки к Великой войне между Западной цивилизацией Восточной.
3. Великой войне быть. Это тоже плохо.
- Процитирую Эйнштейна: "Не знаю, чем будут воевать в третью мировую войну, но в четвертую будут воевать палками".
– Не знаю, чем завершится Великая война, но Украина к ней будет готова больше, чем любая другая страна.
– И Украина на европейском континенте будет играть в ней ключевую роль.
4. Следовательно, для Украины открываются новые возможности после ее завершения.
- Украинцы — нация,которая выживает, проходя испытания, последние 400 лет, и мы точно больше других умеем выживать в хаосе.
– Я верю, что Украина будущего – один из важнейших центров новой цивилизации. Мы больше к этому готовы.
И напомню старую восточную поговорку:
– Сильные люди создают хорошие времена.
- Хорошие времена создают слабых людей
– Слабые люди создают плохие времена.
– Плохие времена создают сильных людей.
Хорошее европейское время создало слабых людей, которые не способны бороться за свое будущее и создают для западного мира плохие времена.
В то же время, плохие времена Украины создают сильных людей, способных создать хорошие времена.
Так что. Как говорила моя мама: надейся на лучшее, но готовься к худшему";)
Читайте, делайте выводы, распространяйте!
Напомним, ранее Анатолий Амелин поделился тезисами Билла Гейтса об опасности, которую несет для представителей некоторых профессий искусственный интеллект (ИИ).
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