Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар о новом этапе войны между Украиной и россией, а также панике среди россиян из-за атак по территории их страны

Украина начала гибридную войну. Американцы назвали ее shaping operations.

Верховный бункер-командующий может скрыть гибель более 200 тыс. своих солдат на войне, но дроны над Москвой и "бавовну" по всей стране ему замаскировать не удастся. Пандемия истерики на болотах должна стать финалом этой фазы войны.

Shaping operations (SO) буквально переводится как формирующая операция: призвана создавать предпосылки для успеха решающей атаки путем воздействия на противника, население страны и местность.

Примером SO является уничтожение вражеских запасов, инфраструктуры, введение врага в заблуждение, сеяние паники на его территории.

В случае с Украиной идея состоит в том, чтобы создать "много дилемм для российского командования", — цитирует британская FT Майка Мартина, автора книги "Как вести войну". Дилемма – это необходимость выбора между двумя – обычно нежелательными или трудно выполнимыми – возможностями.

"Дилеммы парализуют действия", — объясняет Мартин.

С мая Украина уже реализует стратегию SO. Международные эксперты считают, что таким образом украинское командование стремится повлиять на мышление кремля, заставив потратить часть ресурсов в холостую.

Даже при всей вирусности Интернета, мы до конца не можем представить весь размах волны диверсий, накрывшей сегодня Мордор: Нижний Новгород, Курск, Белгород, Брянск, Крым, Москва, Пермь, Ленинградщина, Краснодар, — вот только часть "бавовняної" географии Московии. Дроны со взрывчаткой, подрывы железнодорожных путей и транспортных энергетических узлов, удары по электростанциям и топливным складам, хранилищам оружия и аэродромам и военкоматам, атаки морских дронов по кораблям — это сегодняшняя реальность "великой империи". Как утверждают мои источники в погонах, очень часто последствия работы партизан представляются московитами как несчастные случаи, чтобы привлекать меньше внимания.

Кремль действительно попадает на растяжку: с одной стороны старается концентрировать войска на линии фронта, с другой, после Белгородского копняка думает о необходимости укреплять свои группировки по всей линии границы с Украиной. В Крыму нужно наращивать количество кораблей для ведения боевых действий, при этом — это все более опасно. Таких примеров – тьма.

"Операции обмана всегда были частью войны, но сейчас их эффект усиливается социальными сетями, — говорит Джон Спенсер, руководитель кафедры в Институте современной войны в Вест-Пойнте. — Это украинские операции в серой зоне, требующие от России тратить ресурсы — будь то войска, или информационные усилия. Они похожи на манипуляции фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое".

SO также пробивает зомбированные мозги поклонников бункерного, донося, что война уже подбирается к их домам. Очень точная в этом смысле публикация в пропагандистском бачке ТАСС, который новость об атаке дронов на Москву подал под рубрикой "Военная операция на Украине". Хотя ТАСС может считать свою столицу частью Украины.

Не успела стая дронов облететь Москву, как орковские турбопатриоты облили желчью кремль за неспособность защитить страну от проникших через линию фронта угроз.

Беспилотники нанесли минимальный ущерб для столицы, но при этом имели колоссальный психологический удар по сознанию московитов. Гибридный фронт ВСУ становится хорошей предтечью контрнаступления и начинает конкурировать с российским телевизором: с каждым таким "бавовняним" днем российские солдаты будут убегать с фронта все активнее, а глубинный народ будет задавать все больше вопросов по так называемым целям "СВО".