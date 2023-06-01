Известный блоггер, военный журналист и писатель, начальник "Гениального штаба" в интернет-сообществе "Демократична Сокира" рассказал о том, как проходит контрнаступление ВСУ

Давайте о контрнаступлении и о том, что происходит одним постом, чтобы сразу ответить на все вопросы.

1) Контрнаступление уже началось.

2) Большинство заявлений о контрнаступлении от политиков — это дань пиплу, который ждет контрнаступление, как чемпионат мира по футболу. И в США, и в РФ понимают, что процесс уже начался.

3) Контрнаступление — это не значит, что в один день на штурм выедут все Абрамсы и Леопарды, на огне выедет вся арта и химарсы, и с лозунгом "Слава Украине" ВСУ бросится на штурм фортификаций. Ну, то есть РФ, по сути, так и сделала, но они грубой силой и воюют.

Украинское контрнаступление — это сложный комплекс мероприятий, диверсионный, информационных и включающий в себя много различных военных операций. К каждой из них готовились многие месяцы. И они только начались. По информационной кстати мы вообще выиграли нокаутом, потому что еще ничего не началось — а ВС РФ уже избирались с испуга. Ничего, у них будет возможность повторить этот процесс не один раз.

4) Контрнаступление будет идти несколько месяцев, и, как я понимаю, F-16, абрамсы и много неанонсированных плюшек мы получим как раз под активную фазу. Все рассчитано и запланировано, это большая шахматная партия.

5) Сейчас план "расшатать оборону и не дать развить атаки противника на других направлениях", как я понимаю. Именно поэтому сейчас идет операция по остановке противника на Бахмуте. Сам Бахмут был нужен противнику, чтобы пройдя через него сделать из города плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск-Славянск, ему нужен выход на оперативное пространство за Бахмутом. Но вышло так, что буквально за неделю ВСУ выбило ВС РФ с флангов, заняв высоты за Бахмутом, и все, в тактическом плане место стало напрасным. Логистика в ВСУ защищена, высоты сейчас за ними, сам город непригоден для размещения там больших сил и средств противника. Вся эта мясорубка, в которой у ВС РФ были огромные потери, потеряла смысл за неделю. Именно поэтому Пригожин, который не смог взять последний район Бахмута, сказал "юридически мы его взяли" и начал сваливать. Все, эта партия в про*бе, он это понимает. Чтобы изменить ситуацию на поле боя, ВС РФ нужны резервы, которых она не имеет, и если бы и имела — перед контрнаступлением противника никто их Пригожину не даст. Поэтому остается только информационное победобесие, иного смысла нет.

Когда все направления, на которых противник может пойти в атаку, закроют, начнут уже серьезно их рубить. Много где.

6) Почему мы играем в многоходовочки, а ВС РФ – нет?

Потому что у нас лучшая разведка, координация и связь, мы лучше технически, благодаря партнерам, но у нас меньше личного состава. В ВС РФ больше устаревшей техники и личного состава. Каждый реализует свои сильнейшие стороны.

7) На каких направлениях будут штурмовать? Я думаю, что на всех, и где-то через месяц-два мы сможем понять, что цель может быть вообще другой. ВС РФ ожидает наш прорыв до Азовского моря, Мариуполя и Мелитополя. Мы тоже знаем, что они этого ждут. Я думаю, что у этой константы и будет развиваться все. ВС РФ вынуждены там содержать основные резервы. Это дает нам некоторые возможности. Думаю Залужный их реализует.

Еще раз повторю. Сейчас начинается многомесячная шахматная партия, к которой мы много готовились. Война — это путь обмана. Так что не ждите скорых действий и быстрых результатов. Все развивается как следует.

Источник: Facebook-страница Сержа Марко.