Бизнес подключается к спасательной операции. Сейчас нет больших или маленьких предпринимателей. Есть только невероятные, все - Владислав Чечёткин
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Сооснователь и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечеткин рассказал о помощи украинских предпринимателей Херсонской области, которая страдает от потопа
Лодки от ROZETKA уже на спасательной операции. Жилеты на пути. Благодарю нашу команду, которая задействована в этом проекте помощи и особенно нашим водителям, которые не останавливались нигде, чтобы все доставить как можно быстрее.
Спасибо украинскому бизнесу, который приобщается
Датагруп – Воля 1 000 000!
Доля и Ко 100 радиостанций и программаторы (полностью закрытая потребность)!
LetyShops 500 000!
Аптека 9-1-1 1 000 000!
Concert.ua 100 000!
Маленький ФОП из Шостки 20 000 гривен! Это до слез.
Гарик Корогодский и Дрим Таун в ГСЧС 1 000 000.
Сейчас нет больших или маленьких украинских предпринимателей. Есть только невероятные. Все.
Источник: Facebook Владислава Чечеткина
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