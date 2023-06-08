Сооснователь и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечеткин рассказал о помощи украинских предпринимателей Херсонской области, которая страдает от потопа

Лодки от ROZETKA уже на спасательной операции. Жилеты на пути. Благодарю нашу команду, которая задействована в этом проекте помощи и особенно нашим водителям, которые не останавливались нигде, чтобы все доставить как можно быстрее.

Спасибо украинскому бизнесу, который приобщается

Датагруп – Воля 1 000 000!

Доля и Ко 100 радиостанций и программаторы (полностью закрытая потребность)!

LetyShops 500 000!

Аптека 9-1-1 1 000 000!

Concert.ua 100 000!

Маленький ФОП из Шостки 20 000 гривен! Это до слез.

Гарик Корогодский и Дрим Таун в ГСЧС 1 000 000.

Сейчас нет больших или маленьких украинских предпринимателей. Есть только невероятные. Все.

Источник: Facebook Владислава Чечеткина