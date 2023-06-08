Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев в колонке для "Телеграфа" рассказал о междоусобицах российских оккупантов

Конфликт между "вагнеровцами" и регулярными войсками Минобороны России обостряется: на днях Пригожин, чья частная военная компания пытается отойти из Бахмута, заявил о минировании путей и обстреле колонны ЧВК "Вагнер" армией РФ. Также было заявлено о взятии в плен подполковника ВС рф .

Примечательно, что пленный российский офицер заявил о "личной неприязни" к ЧВК "Вагнер". Остановимся более подробно на вероятных мотивах и основе конфликта.

Напомню, недавно появилось заявление Пригожина о передаче флангов в районе Бахмута Вооруженным силам рф. Аналитический отдел ГИ "Правое Дело" заинтересовала эта информация, началась проверка информации, и оказалось, что на флангах сосредоточены подразделения 72-й бригады ВС рф. Первое сообщение о формировании в городе Оренбурге датируется августом 2022 года. Тогда губернатор этой российской области не от большого ума сообщил о том, что в ряды бригады согласились вступить 60 горожан.

Замечу, стандартное штатное расписание бригады предусматривает 4,5 тысячи бойцов. Во время проверки информации аналитики обнаружили, что на момент участия этой так называемой "бригады" в боях на территории Харьковской области ее реальный личный состав не превышал одной БТГр — то есть до 800-1000 солдат.

То есть фактически бригаду сформировали из "мертвых душ". Шло списание материально-технического обеспечения и денежного обеспечения. После неудачных боев в Харьковской области 72-ю бригаду перебросили под Бахмут, на фланг. И сообщение Пригожина о "передаче флангов" – неслучайно. Таким образом, он пытался прикрыть коррупционные схемы своего нынешнего зама. В то время он был первым заместителем министра обороны рф – речь идет о генерал-полковнике Мизинцеве.

Таким образом, Пригожин сознательно подставил под удар одну из наименее боеспособных частей оккупационных войск.

Аналитический отдел "Правое Дело" передал эту информацию разведсообществу. Результатом стал успешный характер контрнаступательных действий ВСУ именно на этом фланге, на позиции данной российской бригады. Ее фактически разбили. И главное, когда после успешного характера действий ВСУ я вышел в эфир, сообщив информацию о характере комплектования этой "бригады" в целом, буквально на следующий день российский террорист Гиркин ее подтвердил. Он признал, что личный состав этой бригады состоял из двух рот – то есть максимум 250-300 человек.

Гибель значительной части подчиненных, по моему мнению, и побудила подполковника 72-й бригады ВС рф к личной мести — расстрелу колонны ЧВК "Вагнер" и минированию путей ее отступления.

Но главное, что мы должны понимать – это характер формирования вооруженных подразделений армии рф. Этот эпизод свидетельствует: большинство из них сформировано из так называемых "мертвых душ".

Что же касается конфликта ЧВК "Вагнер" и регулярных войск Минобороны рф — это очередной элемент подковерной игры российских спецслужб. В результате которой под ударом оказывается министр обороны рф Шойгу.

В росСМИ распространяются разоблачения коррупционных схем его близкого окружения и информация о недвижимости на Рублевке представителей Минобороны – неслучайно удар неизвестных беспилотников пришелся именно на этот микрорайон Москвы. Российский диктатор ищет козла отпущения за военные поражения в Украине. И, скорее всего, им станет именно Сергей Шойгу.