Политический деятель и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза высказался на тему того, имеют ли украинцы право на собственные эмоции по поводу ситуаций, которые происходят вокруг в последнее время

Нам всем следует научиться перестать рассказывать другим людям, что им ощущать. Радоваться несчастному случаю или жалеть его жертву — это все равно нормально. Каждый человек имеет право чувствовать все, что ему вздумается. Даже психопат имеет такое право. Вопрос в том, как этот человек действует.

У нашего общества есть правила, которые записаны в законах. Все эти правила касаются поведения человека, а не его эмоций. Я могу ощущать адскую злобу, направленную на другого человека, но пока я не начинаю эту злость конвертировать в конкретные действия, подпадающие под уголовный кодекс, это только мое дело.

Мы все находимся в разных обстоятельствах и имеем разные реакции. Осуждение других рождается из невозможности осознать тот факт, что другие не ты. Не такие, как ты, не в той ситуации, не с тем набором жизненного опыта и реакций. Когда вместо такого осознания человек думает "он реагирует не так, как я, следовательно, его реакция — неправильная" — начинается осуждение.

Действительно, люди в Украине и люди за ее пределами имеют в среднем разные реакции. Это нормально.

Действительно, защитные механизмы психики, развернутые подсознанием для сохранения разума в экстремальных обстоятельствах, могут показаться странными тем, у кого они не развернулись. Это тоже нормально.

Я рада, что люди, которым удалось избежать обстоятельств, при которых эти механизмы включаются.

Но это не дает им права на превосходство. Так же как и нам. (С) Мария Попова