Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал "Телеграфу", что важно понимать на данном этапе

Украинское контрнаступление, которое идет около двух недель, остается под пристальным вниманием Запада. Так, представители американского Института изучения войны не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Периодически свой анализ и прогнозы дают действующие и отставные генералы, разного рода аналитические центры, медиа и так далее.

Я бы избегал на данном этапе любых выводов по украинскому контрнаступлению.

Сейчас очевидно, что идут тактические действия, медленное наступление. Скорее всего, чтобы выманить побольше резервов врага, выбить его артиллерию, найти слабое место – и нанести основной удар. Вполне возможно, что это будет не один удар, а два и более.

Также совершенно необязательно, что удар будет нанесен на юге.

Кроме того, мы видим – это и предполагалось ранее – что наступательные действия носят поэтапный характер: занять предполье, улучшить тактическое положение, выявить резервы врага, выбить артиллерию, продвинуться к основной линии обороны, прорвать ее…

Пока мы находимся на ранних этапах этого процесса, поэтому ожидать быстрых результатов и прогнозировать результаты в условиях такого тумана войны совершенно преждевременно.